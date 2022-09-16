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聖他克拉拉縣開課 教亞裔安全意識

記者陳爍嘉／聖荷西報導
亞裔安全意識培訓宣傳海報。（圖片截取自縣府推特）
亞裔安全意識培訓宣傳海報。（圖片截取自縣府推特）

隨著灣區針對亞太裔（AAPI）社區的威脅和襲擊事件數量激增，為保護亞裔，減少仇恨犯罪的發生，聖他克拉拉縣開辦了一系列免費亞裔安全意識培訓課程（AAPI safety awareness training sessions）。培訓課程將為亞裔居民提供有關衝突降級、口頭命令的使用、身體移動、識別他人進攻前標誌，以及對自身安全情況進行評估的教育。

主辦單位表示，亞裔是社會上相對較為沉默的群體，不會輕易向警察部門報告自己遭遇到的仇恨案件，這導致了一些種族主義者將亞裔作為攻擊目標。新冠疫情對許多人的正常生活造成了負面影響，一些人將疫情造成的不便歸咎到身邊亞裔身上，也使亞裔的處境更為艱難。

一些亞裔群體在遭受到辱罵之類的程度較輕的種族仇恨案件時，會有「多一事不如少一事」的心態，放棄追究加害者的法律責任。一些亞裔新移民會因為語言障礙和維持公民身份等原因，無法指控加害者的違法行為。還有一些亞裔追求「以和為貴」的社交理念，決定忍讓，以免得罪其他人。

由聖縣安全部舉辦的亞裔安全意識培訓在14日縣政府中心和15日的越南裔服務中心舉行，前來參加培訓的亞裔居民主要為女性。他們學習了自我防衛技巧以及如何發現危險信號。

一名參加了本次培訓的學院Sonia感謝主辦方，並表示，她曾經因為自己亞裔的身份受到過人身攻擊，包括口頭和身體攻擊。「現在許多人不相信這樣的種族仇恨事件還在發生，但這種事確實在發生」。

根據停止亞裔仇恨網站的數據，有超過三分之二的仇恨事件受害者為女性；有78.9%的種族仇恨案件為口頭攻擊，有9.6%的仇恨案件為身體攻擊。

聖縣設施安全主管費利西亞諾（Doug Feliciano）表示，這些課程將為可能發生的情況奠定準備基礎，「我們（在培訓過程中）會去攻擊學員，對他們大喊大叫，並要求他們對我們也大喊大叫。因為我們想盡可能地去模擬真實會發生的狀況」。

許多亞裔在經歷過種族歧視或仇恨案件之後，留下了或多或少的心理創傷。他們在事發之後可能會感到憤怒，無助，無奈，甚至疏離自己的朋友，對自己產生質疑。許多亞裔小孩因為遭到了同學的種族歧視，拒絕學習自己祖輩所說的語言，想以此證明自己與其他人一樣，都是美國人。除了要學會保護自己，受害亞裔的心理健康也應受到關注。

亞裔 種族歧視 疫情

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