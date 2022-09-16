北加州中文學校聯合會 幫助推動僑教

北加州中文學校聯合會舉辦理事會，僑教中心主任莊雅淑感謝聯合會長期對僑教的貢獻。（聯合會提供）

北加州 中文學校聯合會第45屆第一次理事會在金山灣區 華僑文教中心召開，灣區會員學校共近百位的校長、理事，以及行政人員參加會議。舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑等人都到場。

朱永昌致詞表示，感謝聯合會對經文處及僑教中心各項活動的配合與協助，更感佩聯合會義工們在公務之餘，付出時間心力作育英才。他肯定聯合會在團結僑社上做出的貢獻也勉勵及祝福聯合會理事會議成功、會運昌隆。

莊雅淑指出，僑委會的海外僑校政策是支援「教材、師資」，希望中文學校的校長和理事，多利用僑委會的各項資源，達到僑校的永續發展的目標。例如像是「全球華文網」能夠幫助減輕教師的備課負擔，而僑教中心推動的「台灣華語文中心」則是結合國內華語文科系、教育產業，推動「一僑校、一夥伴」的關係，嫁接僑校力量，引導僑校成為社區的華語學習中心，提供華裔 子弟、社區友人、國際人士學習華語的新環境。

莊雅淑感謝聯合會凝聚海外僑民及華裔子弟的文化力量，總是為各個會員學校提供聯繫、交流及觀摩的平台。她表示，聯合會長期透過各項活動引導華裔子弟學習中文，為中華文化海外的傳承扮演了重要的角色，「聯合會是僑委會推動僑教的最佳夥伴」。

當日會議由會長王婉君主持，除了審核表決上年度財務收支、本屆年度的預算以及本屆工作人員名單以外，也由各組組長報告近期活動準備，以及本年上半年的活動企畫。

聯合會上半年聯合會的活動包括9月25日的「優良教師表揚」、9月30日截止收件的「僑心僑情90年」國慶繪畫比賽、10月1日將截止申請的「總統志工服務獎」、10月15日的「華運會親子活動」、10月16日的行政營、11月6日「華語文能力測驗」等。