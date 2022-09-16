紀念陳文成 北加州台灣同鄉聯合會辦網球賽

文成杯網球賽圓滿結束，紀念陳文成博士對台灣民主進程的貢獻。（記者李榮／攝影）

北加州 台灣同鄉聯合會在佛利蒙的網球中心舉行一年一度的文成杯網球賽。會長林政原在致詞時指出，文成杯網球賽是為了紀念1981年無辜遇害的陳文成博士，希望藉由年度比賽，讓陳文成的事件永不被遺忘。

今年是陳文成事件41周年，但陳文成博士離奇死亡案件至今仍真相未明。陳文成遇害當時是卡內基美隆大學（CMU）統計系助理教授。1981年5月，陳文成帶著全家由美國返台探親，同年7月2日時被警備總部人員帶走，隔日清晨被人發現陳屍於台大研究生圖書館 旁。政府聲稱陳文成是畏罪自殺，然而陳文成的親友則指控陳文成遭到政府殺害。

林政原回憶，他當時仍在台大就讀，陳文成的命案戳破了「偽民主」的安全感，促使更多人投入「真民主」的追求，「今日我們享受民主的果實，別忘了那些前輩的犧牲，尤其是為我們獻出生命的陳文成博士。」

主辦人楊博堯表示，先前熱浪來襲，大家都躲在家中避暑。所幸文成杯網球賽當天的天氣宜人，很多人都出來活動。因此這次參賽和觀賽人數特別多，統計超過百人，報名比賽的隊伍有七隊。更可喜的是有一半以上是年輕族群，給這個擁有38年歷史的活動注入新的元素和活力。

經過四個多小時的激烈競爭，由今年的文成杯網球賽由史丹福（Stanford）校友隊取得冠軍，東南灣台灣同鄉會奪得亞軍，Formosa sweet potato得到季軍。最後大家在手舉「UN FOR TAIWAN」的大合照中，活動圓滿結束。