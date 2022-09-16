紀念陳文成 北加州台灣同鄉聯合會辦網球賽
北加州台灣同鄉聯合會在佛利蒙的網球中心舉行一年一度的文成杯網球賽。會長林政原在致詞時指出，文成杯網球賽是為了紀念1981年無辜遇害的陳文成博士，希望藉由年度比賽，讓陳文成的事件永不被遺忘。
今年是陳文成事件41周年，但陳文成博士離奇死亡案件至今仍真相未明。陳文成遇害當時是卡內基美隆大學（CMU）統計系助理教授。1981年5月，陳文成帶著全家由美國返台探親，同年7月2日時被警備總部人員帶走，隔日清晨被人發現陳屍於台大研究生圖書館旁。政府聲稱陳文成是畏罪自殺，然而陳文成的親友則指控陳文成遭到政府殺害。
林政原回憶，他當時仍在台大就讀，陳文成的命案戳破了「偽民主」的安全感，促使更多人投入「真民主」的追求，「今日我們享受民主的果實，別忘了那些前輩的犧牲，尤其是為我們獻出生命的陳文成博士。」
主辦人楊博堯表示，先前熱浪來襲，大家都躲在家中避暑。所幸文成杯網球賽當天的天氣宜人，很多人都出來活動。因此這次參賽和觀賽人數特別多，統計超過百人，報名比賽的隊伍有七隊。更可喜的是有一半以上是年輕族群，給這個擁有38年歷史的活動注入新的元素和活力。
經過四個多小時的激烈競爭，由今年的文成杯網球賽由史丹福（Stanford）校友隊取得冠軍，東南灣台灣同鄉會奪得亞軍，Formosa sweet potato得到季軍。最後大家在手舉「UN FOR TAIWAN」的大合照中，活動圓滿結束。
上一則
張亞中將訪灣區 宣揚孫文理念
下一則
FB留言