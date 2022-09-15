東華醫院申請亞急性照顧牌照 馬兆明聲援

馬兆明(左四)強調，舊金山需要亞急性照顧以及配套醫護設施，如果在華埠是最理想的情況。(記者王子涵／攝影）

華埠 東華醫院自2020年4月起，就在幫助舊金山 綜合醫院照顧需要康復治療的病人。為提供更好的服務，院方計畫在二樓開設康復病區（Skilled Nursing Facility），包含23張亞急性照顧（Sub-Acute）的床位。舊金山市議員馬兆明（Gordon Mar）14日來到東華醫院，參觀康復病區，強調其重要性，並希望州衛生廳加快發放醫護牌照。

自加州 太平洋醫療中心（CMPC）與2019年關閉St. Luke康復病區後，舊金山便失去了所有亞急性照顧的病床。這使得許多脫離病情急性期，不再符合住院要求，但仍需要接受康復治療的病人，不得不前往洛杉磯縣、沙加緬度縣等外縣尋求治療，而許多家庭無力支付高昂的轉院費用。

東華醫院行政總裁張建清表示，醫院在疫情期間挺身而出，為綜合醫院騰出床位照顧患新冠病毒的病人。她表示，「我們希望拿到牌照，成為提供亞急性照顧的病區。」她提到，由於醫院內部廚房的面積不符合要求，申請流程被停滯。「我們遇到了一些困難，需要擴大廚房、購買儀器，希望可以和市府共同解決這一問題。」

馬兆明表示，隨著Laguna Honda醫院被吊銷認證，並被勒令關閉，這意味著需要其他醫療機構接收這700多名轉院病人，對於亞急性照顧的需求更加急切。「老年化群體越來越需要康復治療，然而其他的私立醫院在過去的十年都逐步關閉了康復病區，東華醫院的挺身而出意義重大的。」馬兆明說。

東華醫院贈送趙汝森(中)被褥等生活用品。左為張建清。右為馬兆明。(記者王子涵／攝影）

75歲華埠老翁趙汝森的兒子在7年前突然中風，在St. Mary醫院平安度過急性期後，被要求24小時內離開。由於舊金山沒有亞急性照顧的床位，他不得不前往最近的沙加緬度接受治療，然而天價的轉院費以及父母出行不便，讓一家人陷入絕望。在馬兆明的幫助下，趙汝森的兒子最終被轉往德利市（Daly City）的醫院。儘管趙汝森每次看望兒子都要花幾個小時在路上，但這已經是對全家人能夠承受的結果。