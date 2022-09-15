「梅森原可獲救」 8歲女童命案凸顯阿縣處理受虐兒問題

東灣八歲女童梅森遭親生母親和母親男友虐待至死，凸顯出阿拉米達縣處理兒童受虐案的問題。（電視新聞截圖）

艾默瑞德（Emerald Johnson）表示，在外甥女梅森（Sophia Mason）被發現死亡的前幾個月，她一再告訴阿拉米達縣的社會工作者，這個八歲的小女孩處於危險之中。

警訊從2021年1月開始出現，包括梅森遭到毆打和勒頸。艾默瑞德表示，每次出現問題，社工不是沒有進行調查，就是認為證據不足以將梅森帶走保護。艾默瑞德說：「他們原本可以救她的。」

當局3月11日在麥賽德（Merced）一棟民宅的浴缸裡發現梅森的遺體，這裡是梅森和30歲的親生母親強生（Samantha Johnson）及強生34歲的男友傑克森（Dhante Jackson）居住的地方。強生和傑克森已被控謀殺和虐待兒童，強生今年初就已被捕入獄，傑克森則是本月10日在東灣紐華克（Newark）落網。

強生的母親希薇亞（Sylvia Johnson）上周向阿拉米達縣提出法律文件，表明有意控告社工一再置梅森的生命於不顧。律師桑契斯在文件中指出，阿拉米達縣社會服務局（Social Services Agency）兒童與家庭服務處（Children and Family Services）雇員拒絕對梅森生命最後15個月中發生的7起受虐事件中的5件進行調查。

根據加州 兒童福利 指標計畫（California Child Welfare Indicators Project）公布的數據，阿拉米達縣從去年4月到今年3月的12個月中，總共收到1萬1271件兒童受虐報案，在灣區 僅比聖他克拉拉縣少523件。數據顯示，阿拉米達縣五歲以下兒童中，每八人就有一人受虐，18歲以下未成年人中，每29人就有一人受虐。

兒童福利指標計畫的數據還顯示，阿拉米達縣調查兒童受虐案件的比例遠低於加州平均值。2021年，加州對71.4%的兒童受虐案進行過調查，但阿拉米達縣只對48.9%的案件進行過調查，聖他克拉拉縣則對75.7%的案件進行過調查。

希薇亞在法律文件中指出，阿拉米達縣只調查過兩起與梅森有關的報案，其中一次梅森本人在電話中對社工表示，她的母親勒住她的脖子，並用手捂住她的嘴不讓她叫出聲。

艾默瑞德表示，這名社工曾就梅森的陳述和她談過話，但表示，在把孩子從母親身邊帶走之前，需要進行更多調查。

後來，艾默瑞德協助安排這名社工與梅森和強生在海沃（Hayward）一個公園見面，梅森淚流滿面地對社工表示，她被母親和母親男友虐待。然而，這名社工後來以證據不足結案。

麥賽德警局在報告中表示，今年3月，希薇亞向當局報案梅森失蹤，警員詢問強生梅森的下落時，強生表示她一直在尋找梅森，不知道她發生了什麼事。

強生表示，傑克森一直強迫梅森住在院子裡一個棚子裡。有一次強生把梅森帶進屋裡洗澡，傑克森大發雷霆，拽著梅森的頭髮把她扔到地上。這件事發生後，她就找不到梅森，但注意到一樓的浴室被上鎖了。強生對警方說，因為害怕男友，所以不敢報案。