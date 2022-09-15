我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

加州人工流產網站上路 紐森：庇護所有婦女

編譯組／綜合報導
加州人工流產資訊網站正式上線。（取自abortion.ca.gov ）
加州人工流產資訊網站正式上線。（取自abortion.ca.gov ）

加州州長紐森13日宣布，官方設立的人工流產資訊網站「abortion.ca.gov」正式上路，為加州和外州人包括無證移民，提供人工流產的正確資訊，以及加州所能提供的醫療服務、費用補貼與法律保障。網站目前僅有英語與西語版本，未來將陸續開設其他語言版本。

紐森強調，人工流產在加州是合法、安全與人人皆可使用的醫療服務，不管妳的居住地在哪，加州都願意助妳一臂之力。他說，正當共和黨執政的各州持續限縮（人工流產）的基本民權，甚至限制民眾使用線上資訊，或是跨州尋求協助時，加州願意成為婦女的守護者，一直為妳們戰鬥。

加州計畫生育聯盟（Planned Parenthood Affiliates of California）執行長希克斯（Jodi Hicks）表示，「abortion.ca.gov」將能提供加州與外州婦女必要的醫療資訊，也能成為全美的模範。她強調，每個婦女都有權力在自家附近接受醫療照護，包括人工流產在內，但是極端政客卻剝奪了此一權力，「abortion.ca.gov」的問世正好能提供需要幫助者必要的資訊，協助她們在加州獲得應有的權力。

加州議會9月初通過了15項法案與2億元預算，以進一步強化加州對人工流產的保障。加州選民年底還將公投，決定是否將人工流產權納入州憲。州長紐森陸續簽署生效這些法案後，未來幾年間，加州將投入大量預算協助經濟弱勢婦女接受人工流產手術，還有來自其他禁止墮胎的外國女性，這些包括住在加州但還未獲得公民權者。

此外，面對立法允許公民控告人工流產相關人士的德州等地，加州也將提供司法庇護，禁止在加州境內執行外州的傳票，或是提供在加州進行人工流產的相關資訊。

加州 紐森 預算

上一則

加州起訴電商巨頭亞馬遜 不公平競爭抬高網購價格

下一則

聖荷西幽靈槍氾濫「 比組裝宜家家具還快」

延伸閱讀

紐森反對30號公投案 指獨厚一公司

紐森反對30號公投案 指獨厚一公司
強制嚴重精神病患治療？CARE惹議 多位官員反對

強制嚴重精神病患治療？CARE惹議 多位官員反對
升級版新冠加強針 加州衛生廳籲接種

升級版新冠加強針 加州衛生廳籲接種
人工流產網站上路 紐森：庇護所有婦女

人工流產網站上路 紐森：庇護所有婦女
極端酷熱 紐森簽署系列法案護州民

極端酷熱 紐森簽署系列法案護州民

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17
都布林越裔夫婦遭行刑式槍殺，嫌犯阿拉米達縣警威廉斯被控兩項謀殺罪。(美聯社)

越裔夫婦遭行刑式槍殺 嫌犯與一被害人約會 

2022-09-10 02:16
東灣都布林警局7日表示，24歲的阿拉米達縣警員小威廉姆斯（Devin Williams Jr.），開槍打死一男一女後，正在逃亡。（警局供圖）

疑捲入婚外戀 北加縣警殘忍槍殺2人逃跑

2022-09-07 15:26

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜