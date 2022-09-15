我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

加州州長紐森反對30號公投案 稱獨厚1公司

編譯組／綜合報導
加州州長紐森呼籲選民反對公投第30號提案。（美聯社）
加州州長紐森呼籲選民反對公投第30號提案。（美聯社）

州長紐森在即將公開的競選宣傳影片中呼籲選民，2022年11月的公投中，千萬不要支持第30號提案，因為該案號稱對富人加稅以協助一般人換購電動車，但事實上卻是由「一家公司」所主導，得利的也是「這家公司」。

第30號提案將對年收入超過200萬元的人加稅，新增加的50億元多數將用於協助一般人換購電動車，與設立充電站。少部分的經費將流向野火防制計畫。

不過，美聯社指出，第30號提案的推動資金主要來自叫車平台Lyft加州議會去年才要求Lyft等業者，必須在2030年前將旗下所有車輛換成電動車。而紐森的說法則指稱「某家公司」企圖讓納稅人埋單。

紐森在影片中強調，大家別被第30號提案給呼嚨了，它根本不是個環保提案，事實上，它是由一家企業所精心謀畫，意圖將加州稅金用於該公司足以獲利之處。紐森說，簡單一句話，第30號提案是個特洛伊木馬，誘騙民眾將公司利益置於加州財政之上。

美聯社指出，紐森在影片中並未指明Lyft，但他在對舊金山紀事報的活動中，背後的看板寫著「為何Lyft要資助加州公民投票 ，讓大家換購電動車？」Lyft12日並未立即回應。

至於Yes on 30的團隊則表示，包括美國肺臟協會（American Lung Association）與民主黨加州分部都是他們的支持者。對於州長選擇跟加州共和黨人、少數舊金山富豪站在一邊，使小孩得呼吸有毒空氣，他們感到非常遺憾。

Coalition for Clean Air的政策主任Bill Magavern則說，沒有任何跡象能夠證明第30號提案獨惠Lyft或其他利益團體，預算的運用將經過州長監督的政府機構，也能依州長的判斷協助既有的環保計畫。

No on 30的活動主任Matt Rodriguez卻說，沒有人比州長更具說服力了，在紐森現身後，選民將會選出應對環境變遷最好的方式。

加州 紐森 Lyft

上一則

加州起訴電商巨頭亞馬遜 不公平競爭抬高網購價格

下一則

聖荷西幽靈槍氾濫「 比組裝宜家家具還快」

延伸閱讀

紐森反對30號公投案 指獨厚一公司

紐森反對30號公投案 指獨厚一公司
強制嚴重精神病患治療？CARE惹議 多位官員反對

強制嚴重精神病患治療？CARE惹議 多位官員反對
升級版新冠加強針 加州衛生廳籲接種

升級版新冠加強針 加州衛生廳籲接種
人工流產網站上路 紐森：庇護所有婦女

人工流產網站上路 紐森：庇護所有婦女
極端酷熱 紐森簽署系列法案護州民

極端酷熱 紐森簽署系列法案護州民

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17
都布林越裔夫婦遭行刑式槍殺，嫌犯阿拉米達縣警威廉斯被控兩項謀殺罪。(美聯社)

越裔夫婦遭行刑式槍殺 嫌犯與一被害人約會 

2022-09-10 02:16
東灣都布林警局7日表示，24歲的阿拉米達縣警員小威廉姆斯（Devin Williams Jr.），開槍打死一男一女後，正在逃亡。（警局供圖）

疑捲入婚外戀 北加縣警殘忍槍殺2人逃跑

2022-09-07 15:26

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜