紐森簽署精神醫療法院法案 明年10月舊金山等縣實施

加州州長紐森在聖荷西簽署精神醫療法院法案。(美聯社)

加州 州長紐森 14日在聖荷西簽署「精神醫療法院法案」(Community Assistance, Recovery and Empowerment Act)，法案將允許家庭成員、第一線急救人員與其他人向法官提出要求，提供被診斷為特定精神疾病包括精神分裂症者相應的治療計畫。拒絕治療者可能會被強行監管，並被下令遵守。

目前，大批患有嚴重精神疾病的無家可歸者，從街頭被轉移到監獄與醫院，在違背他們自身意願情況下，在精神病院被留置最多三天。但若他們承諾服藥並追蹤治療，就必須被釋放。

新法將允許法院下令長達一年的治療計畫，如需要可延至第二年，計畫包括提供藥物、住房與治療。法案共同作者、民主籍州參議員烏姆伯格(Sen. Tom Umberg)表示，雖然其他州也有計畫部分內容，但加州是建立此治療系統的第一個州。

數十年來，加州將無家可歸視為最嚴重的地方問題，每年提供市與縣政府數十億元，用於各種治療計畫。儘管支出高昂的經費，無家可歸仍是加州最緊迫且嚴重的議題之一。

紐森是在「加州美國公民 自由聯盟」(American Civil Liberties Union of California)、「人權觀察組織」(Human Rights Watch)、「加州殘障人權組織」(Disability Rights California)與許多和無家可歸社區及少數族裔合作的機構的強烈反對下，簽署這項新法案的。持反對意見的組織人士認為，新計畫侵犯公民權利。他們指出，對許多患有嚴重精神疾病患者來說，法庭是一個令人害怕的地方，強制措施有損病情恢復。

新計畫並非專門針對無家可歸者，但僅適用於患有嚴重精神疾病，大部分是精神障礙的人，並且也僅適用於他們沒有監督、無法在社區安全生存，或可能傷害自己或他人的情況下。這些限制條件顯示，嗜酒與鴉片藥物成癮者，將不符合資格，除非他們被診斷出患有精神疾病。

紐森政府估計約有1萬2000人可透過該計畫獲得幫助。計畫於明年啟動，2023年10月1日將在七個縣：格倫縣(Glenn)、橘縣(Orange)、河濱縣(Riverside)、聖地牙哥、舊金山、Stanislaus縣、Tuolumne縣實施。所有其他縣將於2024年12月1日啟動。