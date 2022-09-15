科學家：廁所廢水助長有毒藻華繁殖 汙染海灣

當前所未見的有害藻華將碧藍的舊金山 海灣轉變成一片污褐色。當沿灣海灘出現大批死魚時，許多人認為這種自然現象就如同乾旱、山火、熱浪一般，都是氣候變遷 所造成的災害。

科學家相信，氣候變遷可能與有害藻華有關。然而有害藻華快速成長擴充，其中原因非常明顯，因為藻華生存需要養分，目前灣區 共有37個污水廠將處理過後廢水排放到舊金山灣，這些處理過後污水仍存藏充分的養分，滋養有害藻華快速繁殖。易言之，如果沒有灣區800萬居民廁所排放的污水，就不會有目前這種嚴重有害藻華問題。

舊金山海灣地區水品質控制局 (San Francisco Bay Regional Water Quality Control Board) 執行官員懷特 (Eileen White) 指出，有些人可能不知曉，當廁所馬桶沖水時，也同時沖下充分的養分。污水廠會處理廢水，可是廁所污水雖然經過處理，含氮與含磷的養分仍然存在於處理過後的廢水內，這些廢水排放到海灣後，自然就成為藻華的營養品，滋養這些有害藻華的成長。

目前尚未傳出未經處理污水流放到海灣的證據，然而處理過後污水存藏的養分仍帶給有害藻華有利的生存繁殖環境。阿拉米達、蘇薩利托 (Sausalito) 、委利賀 (Vallejo) ，以及佛利蒙沿海地區紛紛出現有害藻華。

舊金山河川出口研究所海灣養分管理策略 (SF Bay Nutrient Management Strategy of the San Francisco Estuary Institute)資深科學家席恩 (David Senn) 表示，營養素可能不會促生這些藻華，不過這些污水養分會擴大藻華面積規模，也會延長有害藻華的生存期限。

地方水利局表示，當各地污水處理廠2024年申請營業執照時，可能會要求他們控制污水處理過後的營養素含量上限，不過這些污水處理廠一般年代久遠，改善污水處理設備估計將花費140億元，如果計畫成行，灣區民眾水費將增加兩至三倍。

灣區目前大部分廢水處理廠都是1972年清潔水法案 (Clean Water Act) 與其他相關環境法案推出不久後建立的，年代都已相當久遠。聯邦、州、地方政府與廢水處理廠都已花費數百萬元改善廢水處理問題。然而就像氣候變化計畫一般，政策總是跟在問題之後。