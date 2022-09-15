我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

科學家：廁所廢水助長有毒藻華繁殖 汙染海灣

編譯組／灣區綜合電

當前所未見的有害藻華將碧藍的舊金山海灣轉變成一片污褐色。當沿灣海灘出現大批死魚時，許多人認為這種自然現象就如同乾旱、山火、熱浪一般，都是氣候變遷所造成的災害。

科學家相信，氣候變遷可能與有害藻華有關。然而有害藻華快速成長擴充，其中原因非常明顯，因為藻華生存需要養分，目前灣區共有37個污水廠將處理過後廢水排放到舊金山灣，這些處理過後污水仍存藏充分的養分，滋養有害藻華快速繁殖。易言之，如果沒有灣區800萬居民廁所排放的污水，就不會有目前這種嚴重有害藻華問題。

舊金山海灣地區水品質控制局 (San Francisco Bay Regional Water Quality Control Board) 執行官員懷特 (Eileen White) 指出，有些人可能不知曉，當廁所馬桶沖水時，也同時沖下充分的養分。污水廠會處理廢水，可是廁所污水雖然經過處理，含氮與含磷的養分仍然存在於處理過後的廢水內，這些廢水排放到海灣後，自然就成為藻華的營養品，滋養這些有害藻華的成長。

目前尚未傳出未經處理污水流放到海灣的證據，然而處理過後污水存藏的養分仍帶給有害藻華有利的生存繁殖環境。阿拉米達、蘇薩利托 (Sausalito) 、委利賀 (Vallejo) ，以及佛利蒙沿海地區紛紛出現有害藻華。

舊金山河川出口研究所海灣養分管理策略 (SF Bay Nutrient Management Strategy of the San Francisco Estuary Institute)資深科學家席恩 (David Senn) 表示，營養素可能不會促生這些藻華，不過這些污水養分會擴大藻華面積規模，也會延長有害藻華的生存期限。

地方水利局表示，當各地污水處理廠2024年申請營業執照時，可能會要求他們控制污水處理過後的營養素含量上限，不過這些污水處理廠一般年代久遠，改善污水處理設備估計將花費140億元，如果計畫成行，灣區民眾水費將增加兩至三倍。

灣區目前大部分廢水處理廠都是1972年清潔水法案 (Clean Water Act) 與其他相關環境法案推出不久後建立的，年代都已相當久遠。聯邦、州、地方政府與廢水處理廠都已花費數百萬元改善廢水處理問題。然而就像氣候變化計畫一般，政策總是跟在問題之後。

灣區 舊金山 氣候變遷

上一則

四億元的宣傳戰

下一則

佛利蒙佛光山慶中秋 倡佛法生活化

延伸閱讀

灣區通膨自6月高峰回跌 居民無感仍節衣縮食

灣區通膨自6月高峰回跌 居民無感仍節衣縮食
向一位同行致敬

向一位同行致敬
灣區文化種子教師培訓結業式 京劇講座收穫滿滿

灣區文化種子教師培訓結業式 京劇講座收穫滿滿
北加「蚊子山火」擴散緩解 灣區發空氣品質警告

北加「蚊子山火」擴散緩解 灣區發空氣品質警告
創紀錄高溫熱浪 灣區酒廠提前採收葡萄

創紀錄高溫熱浪 灣區酒廠提前採收葡萄

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17
都布林越裔夫婦遭行刑式槍殺，嫌犯阿拉米達縣警威廉斯被控兩項謀殺罪。(美聯社)

越裔夫婦遭行刑式槍殺 嫌犯與一被害人約會 

2022-09-10 02:16
東灣都布林警局7日表示，24歲的阿拉米達縣警員小威廉姆斯（Devin Williams Jr.），開槍打死一男一女後，正在逃亡。（警局供圖）

疑捲入婚外戀 北加縣警殘忍槍殺2人逃跑

2022-09-07 15:26

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜