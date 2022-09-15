聖荷西幽靈槍氾濫「 比組裝宜家家具還快」

聖荷西公共安全主題討論會。左起佩拉雷茲、羅森、查維茲。（記者陳爍嘉／翻攝）

為探討關於聖荷西 市公共安全的話題，研究潛在的解決辦法，聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）。聖荷西市議員佩拉雷茲（Raul Peralez），以及聖荷西市長候選人查維茲（Cindy Chavez）於14日通過Zoom直播了一場以公共安全為主題的討論會。

羅森說：「法官每天都在命令將槍支 從家暴者和有犯罪前科的人手中沒收，法庭一定是在認為槍支持有人對社會和他人具有極大威脅性的時候，才會要求限制他持有槍支的自由。但是我們沒有一個有效的限制令執行系統可以強制沒收這些被非法持有的槍支。我們需要市縣和檢察長辦公室協助安排一個法律執行官員，讓他負責強制沒收這些槍支，才能保證問題的解決」。

佩拉雷茲指出，執行沒收槍支的任務是極其危險的，「我們不可能只安排一個或兩個人直接上門執行任務」。他認為，這個任務不僅需要依靠警察 局的特殊部門來執行，還需要警察提前做好位置勘察並安排好執行任務時的巡邏接應警員，十分耗費時間和精力。以聖荷西市目前的警力和資源，暫時還無法承擔這樣的任務。

佩拉雷茲提議，聖荷西可以和其他城市，甚至其他縣的警局合作完成這種沒收武器的任務。這種情況在每個城市都有發生，大家都需要這個能夠執行法令的警察隊伍。

幽靈槍是危害聖荷西市公共安全的一大原因，各級政府和警局必須合作繼續對此進行打壓，並加大力度從被限制槍支持有權的人手中取走槍支。

查維茲表示，很多人所持的槍支其實是沒有經過註冊的幽靈槍，這些幽靈槍的持有人完全能夠謊稱自己沒有槍支，當局無處查證。還需要進一步完善法律，確保這樣的問題不會發生。

羅森表示：「我在地檢處室工作了20多年，在過去，當一名警官在某人身上發現一把槍時，會如臨大敵，但是現在這種情況每晚都會發生。出現這種情況的部分原因是我們區域幽靈槍數量的爆炸性增長。人們很容易就能自己完成一把幽靈槍的組裝，組裝速度甚至比他們組裝宜家家具的速度還要快」。

在討論會上，三人討論了與公共安全相關的廣泛話題，包括市府和警局如何深入合作，打擊幽靈槍，減少槍支暴力事件的發生。以及聖荷西市為解決警力不足可以進行的潛在投資，防止警局部門的倦怠和交通事故死亡人數激增，並減少最暴力的犯罪行為，如強姦和武裝搶劫；打掃城市以使民眾有安全感等話題。