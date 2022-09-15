佛利蒙佛光山慶中秋 倡佛法生活化

佛立門文教中心舉行茶會，與社區同歡，並宣揚佛法生活化。（佛利蒙文教中心提供）

佛利蒙佛光山佛立門文教中心舉行中秋茶會，有近200名佛友出席，包括台北駐舊金山 經濟文化辦事處長賴銘琪、經濟文化辦事處教育組組長周慧宜、副組長候國南，佛利蒙市長高敘加、副市長邵陽、市議員黃潔宜等人都到場致意。

佛立門文教中心住持覺安法師表示，藉由中秋佳節的茶會聚會的型式，也是期待透過社區不同的渠道來宣揚人間佛法，將佛法融入日常生活中，走出社區，讓大家多了解佛立門文教中心的緣起，及如何與本地社區做連結及更緊密的合作。

當日除了有精美素食茶點與參與佛友共享以外，活動中有孩音樂表演時間，由剛成立不久的佛利蒙爵士樂 團、青年團共同表演，外加上卡拉OK比賽。覺安法師表示，感謝佛利蒙市政府在中秋節致贈賀狀給中心，另也感謝經文處處長伉儷及兩位組長，以及佛利蒙巿長、副市長及巿議員來共襄盛舉。

覺安法師表示，佛利蒙文教中心希望作到人間佛教，讓佛法生活化，融入日常生活，並走入人間，希望巿長、處長能做領頭羊，帶領大家秉持佛法生活化、日常化的概念來服務社區，「這也是當初在台灣創立佛光山星雲大師最大的希望及初衷。」

賴銘琪致詞時向佛立門致上敬意。他表示，雖然「心經」上說「諸法空相」，但覺安法師將佛利蒙文教中心辦得有聲有色，經營的非常好，讓佛法能夠深入社區，在疫情 發生兩年之後，能夠恢復實體的慶祝活動。

賴銘琪表示，感謝星雲大師1967年在台灣創立佛光山，從一無所有到今年全世界超過100多個道場、幾千位法師、幾百萬的佛光會佛友。只要有佛光會佛友在的地方，周圍環境特別的乾淨、氣氛特別詳和，代表佛光會佛友只要心中有信仰，生活就有規矩、生命就有智慧。

賴銘琪也指出，佛立門文教中心過去疫情期間，對僑社急難的救助、參與僑社活動都不遺餘力，精神令人感佩。

高敘加表示，非常高興能夠來參加中秋茶會，和大家一起分享愛、和平與健康。在新冠疫情期間，看到社區有很多需要，文教中心和大家共同渡過難關，不但提供學生書包的物質支援，也提供精神上的健康支援。佛利蒙市政府和佛立蒙文教中心有著多年來長期合作，希望未來能持續，將愛心在社區發揚出去。