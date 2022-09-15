聖他克拉拉縣種蘑菇 全美最多

聖縣度量衡農業專員德維尼在參觀莫甘山「鄉村蘑菇」生產基地。（聖他克拉拉縣政府官網）

聖他克拉拉縣於13日發布出版了名為「生態系統服務——耕地的隱藏價值」（ECOSYSTEM SERVICES-The Hidden Values of Working Land）的2021年作物報告手冊。

根據手冊提供的數據，聖縣2021年的農業生產總值為3億3996萬5000元，比2020年的總值增長了5.7%。2021年苗木作物的產值繼續作為聖縣各項作物產值的第一名，價值1億0937萬2000元。家庭園藝在2021年仍然很受歡迎，這有助於增加苗圃價值。

2021年聖縣的櫻桃得到大豐收，價值從2020年的619萬1000美元增加到2021年的722萬9000元。一些其他作物產值也有顯著的增長，比如西紅柿增長了34%，捲心菜增長了56%。這一年也有一些產值顯著下降的作物，產值下降了46%的是蠟辣椒，西蘭花產值下降了50%，釀酒葡萄則下降了21%。

蘑菇是聖他克拉拉縣的驕傲作物，聖縣種植的蘑菇比美國幾乎任何其他地方都多。去年，聖縣蘑菇種植者生產了1萬7499噸蘑菇，除了常見的白蘑菇，棕蘑菇和平菇，大家還種植了牡蠣菇和香菇等不太常見的蘑菇品種，總價值為7900萬美元。

蘑菇對聖縣的農民很有吸引力，因為生產蘑菇不需要大片的土地。人們可以在一個黑暗和能調控氣候的小房間內，在堆疊的托盤上種植大量蘑菇。去年，聖縣種植者每英畝可以生產蘑菇132噸，但辣椒每英畝的產量是32噸，西蘭花每畝只能生產5.5噸。

聖縣度量衡農業專員德維尼（Joseph Deviney）表示，蘑菇是一種有價值的作物，你可以全年種植它們，而不僅僅是一年一次。蘑菇富含維生素和抗氧化劑，越來越受到美食 家的青睞。

聖縣25萬3893畝的牧場提供了應對氣候變化的獨特機會。這些耕地的生態效益包括減少野火風險、增加瀕危物種的棲息地、風景優美的走廊和健康的流域。未開發的耕地在設法捕獲水、隔離碳和減少溫室氣體時，也可作為強大的氣候恢復工 具。通過促進草、豆類、灌木和樹木的生長，土地管理者便能夠培育出一個「碳匯」。借助植物和土地來蓄水，以減少水從土地上流失或流向縣城並淹沒平坦的地區。

位於聖他克拉拉山谷西部和東部邊緣的Diablo和Gabilan山脈的山丘被草覆蓋，那片草地比裸露的土地或人行道更涼爽。綠色植物成為了潮濕土壤的保護性皮膚，降低了野火風險，並為瀕危和受威脅物種提供重要棲息地。