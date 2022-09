聖荷西兒童青年 不分種族享相同權利

審計辦公室在匯報兒童青年權利法案實施情況。(記者陳爍嘉/翻攝)

為幫助聖荷西 市的兒童和青少年獲得成功所需的資源,去年4月聖荷西市通過了「兒童青年權利法案」(Bill of Rights for Children and Youth)。近日,市府通過聖荷西市鄰里服務和教育 委員對該項目的進展進行了匯報。

根據市府提供的數據,上一財年,聖荷西市在專注於兒童和青少年發展的項目中投入了至少3600萬元。據了解,該法案為聖荷西市的年輕居民帶來了多個福利項目,比如為來自低收入家庭的幼稚園到三年級學生提供學習延展項目;為三到五歲的兒童提供娛樂性的學前教育項目;為有需要的,特別那些居住在幫派活動區域的14到29歲青少年提供工作培訓和工作機會。

辦公室在調查的過程中也發現了項目存在的一些問題,並為此提出建議:城市在制定兒童和青年服務總體計畫時,應確保對兒童青少年項目的清單進行開發和維護,並增強這些服務的公平性和有效性。另外,市府還需要設立一個用於評估該法案進展情況和服務缺漏的標準。城市副經理里奧斯(Angel Rios Jr. )對這些建議表示接受和感謝。

市議員艾瑞納斯(Sylvia Arenas)表示,這個一個很有愛的法案。聖荷西確實有希望能為這個項目做出更多的改進,設計一個能夠持續性為兒童和青年提供服務,能夠有效地與社區民眾進行互動的系統。她希望能看到更多母嬰室能讓採用母乳喂養方式的家庭使用。

此外,她還建議市府加強相關活動(比如獎學金項目)的宣傳力度,重視針對13歲以下兒童的性騷擾 並做出行動,幫助解決部分家庭人多地少的擁擠問題,並重點關照社區最脆弱的兒童和青年。

市審計辦公室表示,聖荷西因其兒童和青少年的多樣性而具有特色,為了從這種多樣性中繼續受益,必須確保所有兒童和青年擁有同等的權利。所有兒童和青年,無論其語言、文化、種族、性別或性別認同、性取向、宗教、社會經濟地位、公民身分或發展潛力如何,都有權獲得學習和生活資源,得到安全和健康的保障。