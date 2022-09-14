求助不是懦弱 史丹福心理學家趙萱：別怕

史丹福大學亞裔社會心理學家趙萱。（圖片取自學校官網）

史丹福大學亞裔 社會心理學家趙萱（Xuan Zhao, 音譯）近日在「心理科學」（Phychological Science）雜誌發表了一份社會研究報告發現，人們經常低估了他人提供幫助的意願。

趙萱認為， 人們難以開口尋求他人的幫助，通常是因為自尊心作祟或不想造成他人的不便。有些人可能擔心尋求幫助會讓他們顯得無能、軟弱或自卑。也有些人擔心被拒絕，這樣的情形可能會令人尷尬和痛苦。還有些人會擔心尋求幫助會給他人造成額外的負擔。西方社會傾向於重視獨立性，因此要求他人為自己做事可能會感覺是錯誤和自私的。但事實是，大多數人都非常親社會，並希望對他人的生活提供幫助，並產生積極影響。

因此，人們在有需要的時候，可以勇敢地向他人主動尋求幫助就特別重要。趙萱表示，人們喜歡關於自發幫助他人的故事，這可以解釋為什麼隨機的善舉很容易在社交媒體上傳播開。但實際上，大多數幫助僅在有人提出請求後才會發生。

這通常不是因為人們不想提供幫助，恰恰相反，人們想提供幫助，但他們不知道對方正在受苦或掙扎，不知道對方需要什麼以及如何有效地提供幫助，或者不確定他們能否向對方提供有效的幫助。這種種原因導致了他們無法進行下一步的善意行動。

因此人們在需要幫助的時候，直接把自己的需要告訴他人，便可以消除這些不確定性。積極尋求他人的幫助，不僅有助於建立積極的社會聯繫，還可以建立人們情感上的親密關係。

趙萱分析，人們可以在更多的相互依賴中受益。她說：「當人們向我尋求幫助時，我經常感到真正有動力去幫助他們，而不是感受到社會壓力和只是想避免說不。我見過一些人在有需要的時候，難以啟齒向他人尋求幫助，掙扎了很久很久，直到為時已晚。」

趙萱說，「我希望我的發現可以為人們提供安慰，並鼓勵他們在有需要時勇敢地向他人尋求幫助」。

趙萱是史丹福Social Psychological Answers to Real-World Questions（SPARQ）研究中心的一名社會心理學家，SPARQ研究中心將研究人員和從業人員聚集在一起，以對抗偏見、減少差異並推動文化變革。趙萱的研究重點是幫助人們創造更好的面對面和在線社交互動，讓他們感到被看到，聽到和被欣賞。