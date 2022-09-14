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熱浪肆虐 加州沙斯達山連2年「不見白頭」 冰川加速消融

編譯組／綜合13日電
過去終年白雪皚皚的沙斯達山，這兩年夏季已看不到積雪，造成其著名冰川加速融化。（美聯社）
過去終年白雪皚皚的沙斯達山，這兩年夏季已看不到積雪，造成其著名冰川加速融化。（美聯社）

終年白雪皚皚的沙斯達山（Mount Shasta）是北加州著名地標，但炎熱的夏季加上最近的極端熱浪，它已連續兩年失去幾乎所有的積雪。

失去積雪讓海拔1萬4000多呎的沙斯達山景觀變得陌生，同時也加速了山上冰川的融化。儘管沙斯達山七條被命名的冰川近年來逐漸融化，但在幫助隔熱和阻止冰川融化的積雪消失後，冰川出現了前所未有的融化速度。根據估計，這些冰川至少有20%的冰已經在這兩個夏季中消失。

北喀斯喀特冰川氣候計畫（North Cascades Glacier Climate Project）主任，也是麻州尼克斯學院（Nichols College）環境科學教授佩爾托（Mauri Pelto）指出，加州最長的惠特尼冰川（Whitney Glacier），在本月創紀錄的高溫下，每日失去高達9吋的冰。

美國地質調查所（U.S. Geological Survey）加州火山觀測站（California Volcano Observatory）地球物理學道森（Phil Dawson）說：「如果這個現象再多持續幾年，這座山的冰川就會消失殆盡。」

在已休眠的沙斯達火山山區長大的道森說：「我在一座白色的山上長大，但它現在變成了棕色，讓我覺得很沮喪。沙斯達山是一個視覺上的提醒，告訴人們我們現在處於不同的時代。塞拉山脈（Sierra）的冰川也幾乎都消失了，阿拉斯加和喜馬拉雅山也一樣。」

沙斯達山冰雪的消失造成了一連串問題。隨著覆蓋的冰雪融化，岩石山坡開始鬆動，引發危險的土石流；森林逐漸變乾，火災發生次數變多；依賴山上融雪供水的當地社區和加州居民獲得的供水變少。

過去，沙斯達山的積雪就算沒有維持整年，至少也會維持到夏末或秋季，但這兩年，積雪在8月就已消失。

目前，沙斯達山峰北側仍殘存一些積雪，但從5號公路望去，南側和西側已完全看不到雪。沒有積雪，直接暴露在陽光下的冰川更容易融化。

佩爾托指出，在本月長達十天的熱浪中，面積150畝、平均深度100呎的惠特尼冰川每天減少6到9吋的冰。佩爾托估計，在去年失去10%到15%的冰之後，惠特尼冰川今年將再失去10%的冰。

佩爾托表示，沙斯達山另外兩條冰川，波拉姆（Bolam）哈勒姆（Hotlum），應該也正以同樣的速度在融化中。事實上，沙斯達山冰川覆蓋的面積現在已不到20年前的一半。

佩爾托說：「照這樣下去，這些冰川在幾年內就會完全消失，而且，同樣的故事會在其他地方重演。」

冰川 加州 熱浪

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