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加州禁調味菸公投11月表決 正反兩方爭取支持

記者李榮／聖荷西報導
全面禁止調味菸草的提案將在加州公投，正反兩方鴨子滑水爭取支持。（本報檔案照片）
全面禁止調味菸草的提案將在加州公投，正反兩方鴨子滑水爭取支持。（本報檔案照片）

聖荷西今年加入加州其他數十個縣市的公衛行動，下架調味菸草產品，從此禁售，希望藉此降低青少年和年輕人對尼古丁上癮的機率，而針對調味草產品的全加州禁令則將會在11月表決。支持禁令的團體強調，調味菸品會吸引未成年人開始吸菸，透過禁止調味菸品，希望降低年輕人吸菸的可能，進而挽救生命。目前支持與反對提案的雙方都在爭取支持，希望在年底的公投中獲勝。

根據全國健康媒體凱瑟健康新聞（Kaiser Health News）的報導，不僅是聖荷西，沙加緬度縣也在今年夏天實施類似禁令。加州最大城市洛杉磯以及聖地牙哥則將於明年1月開始實施禁令。

雖然聖荷西等城市已禁售調味菸品，但加州選民仍將在11月表決是否實施全州性調味菸草禁令，禁止實體零售商銷售調味香菸和電子菸，其中也包括薄荷醇的調味產品。此外，加州也會禁止銷售未經聯邦藥物及食品管理局（FDA）批准、含有尼古丁的口香糖或軟糖。

目前爭議焦點是2020年通過的一條州法律，該法律原本將禁止銷售這些產品，可惜從未生效。因為在通過後的幾天，大型菸草公司發起一場公投運動，成功推翻了法律。而現在，加州選民將表決31號公投提案（Prop 31），投贊成票代表同意維持該法律，禁售調味菸草，而投反對票則是要推翻法律。

支持維持禁令者強調，禁止銷售調味菸品的法令，主要是為了保護年輕人免於尼古丁上癮。起草2020年法律的前州參議員希爾（Jerry Hill）在一場就這項選票提案舉行的聽證會上告訴議員：「我們要阻止大型菸草公司使用香料讓孩子們迷上尼古丁，並從成癮、疾病和死亡中獲利。」他續稱：「如果我們能透過停止銷售糖果味菸草，就算僅僅挽救幾條生命，一切也都是值得的。」

聯邦疾病控制及預防中心於2021年進行一項調查發現，在抽菸的初、高中生中，大約75%的初中生和80%的高中生，使用調味菸草產品。而他們使用的調味菸草產品通常是受兒童喜愛的口味，例如漿果、櫻桃、蘋果、棉花糖和泡泡糖，這些調味掩蓋菸草的嗆鼻，成為吸引未成年人吸菸的方法。

依照統計，在2020年時估計有450萬名初高中生使用菸草產品。根據疾病控制及預防中心的調查，在新冠肺炎疫情之前，校園內的受訪青少年坦承使用菸草的數量一直穩步攀升，從2017年的360萬人，上升到2019年的620萬人。

羅格斯大學（Rutgers University）公共衛生學院副教授施羅斯（Kevin Schroth）就表示，吸菸會對年輕人的大腦發育造成傷害，不應該讓年輕人香菸產品上癮。羅斯之前曾參與紐約市菸草控制政策的擬定，該市於2009年開始禁止銷售調味菸草。

根據「無菸兒童運動」（CTFK）的調查指出，如果加州人決定維持這項州法律，加州將成為繼羅德島、新澤西、紐約和麻薩諸塞等州之後，第五個實施調味菸禁令的州。目前全國約有345個地方禁止銷售調味菸草。

加州 公投 聖荷西

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