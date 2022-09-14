我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

金山擴大旅遊改進區納3100短租房 Airbnb、booking.com要收評估費

記者劉先進、李怡／舊金山報導
旅遊業是舊金山經濟外部收入的首要來源，每年帶來超過90億經濟收入。金門大橋是灣區最負盛名的景點之一。（記者劉先進／攝影）
旅遊業是舊金山經濟外部收入的首要來源，每年帶來超過90億經濟收入。金門大橋是灣區最負盛名的景點之一。（記者劉先進／攝影）

舊金山市長布里德和第三區市議員佩斯金（Aaron Peskin）13日聯合宣布，批准更新和擴大舊金山旅遊改進區（Tourism Improvement District），籌集資金推動旅遊業，吸引會議在舊金山舉辦，促進舊金山成為全球旅遊目的地，助力疫情後經濟復甦。

本次更新包括，在旅遊改進區內，未來15年（從2024年1月開始到2038年12月31日），除了常規酒店，還將Airbnb 、booking.com等短租住宿新納入其中，也徵收一定比例的評估費（assessment）。評估費的比例，則分區增加，比如一區評估費增加0.25%，變為1.25%；二區的評估費增加1.00%，變為1.75%。

改進區的兩個分區，包含227家酒店組成的3萬3500多個房間和3100個短租房。代表第六區的市議員麥德誠（Matt Dorsey）共同發起此次立法。

旅遊業是舊金山經濟外部收入的首要來源，每年帶來超過90億經濟收入。酒店業是本市一個重要的就業部門，它依賴於強勁的旅行和旅遊業。根據舊金山旅遊改進區的官網介紹，旅遊業是舊金山最大的產業，直接惠及舊金山居民和企業。改進區確保徵收的評估費資金，有利於舊金山旅遊協會（San Francisco Travel Association）的銷售、行銷和推廣舊金山作為遊客目的地，資金還用於為馬斯孔尼中心（ Moscone Center）的翻新和潛在的擴展，保持競爭水準。

市府聲明說，此次針對短期住宿的新增收入，以及兩個分區的評估費增長所產生的收入將創建一個購買基金，以吸引和保留馬斯孔尼中心的會議業務。收入將抵消馬斯孔尼中心的租金，包括安保和交通等費用。

旅遊改進區將通過資助銷售、行銷和推廣活動，為經營旅遊酒店和短期住宅租賃的企業提供具體的好處；為吸引休閒旅遊者、會議和活動而設計的特殊行業活動；並創建一個購買基金，以幫助吸引和支持在馬斯孔尼會議中心舉辦的合格活動。旅遊改進區的更新是舊金山市中心經濟復甦的一部分，建立在五個關鍵領域：填補空缺和產業多樣化；增強市中心活力；保持城市的清潔和安全；增加和改善市中心的交通；增長城市的勞動力。

布里德說， 舊金山是全球旅遊和接待的目的地，遊客支持本地的小企業，他們的消費成為城市最大的就業因素之一。「我們現在的重點是，使舊金山成為一個受歡迎、安全和有吸引力的地方，人們願意來旅遊。當他們抵達時，會有一個令人難以置信的體驗。旅遊改進區的更新和擴展，將幫助吸引將更多的人到舊金山，這對經濟復甦至關重要。」

佩斯金表示，旅遊改善區的擴建是舊金山疫情後整體恢復工作的一部分，「它為我們在舊金山旅遊中心提高公共安全、街道清潔和活力。」麥德誠說，第六區不僅是舊金山人口最稠密的地區之一，它還擁有數十家支持旅遊業的酒店，世界級的莫斯康尼會議中心也在推動旅遊業。城市政策制定者應竭盡所能來鼓勵旅遊和酒店業的發展，以帶動疫情後的經濟復甦。

根據舊金山旅遊協會的數據，2022年舊金山預計將接待2150萬遊客，而2021年的遊客人數為1700萬，增長26.5%。預計2022年的遊客消費將增長89.3%，達到67億，但與2019年相比下降30.2%，當時舊金山有創紀錄的2620萬遊客和96億的遊客消費。

據 Tourism Economics公司提供的數據，與2021年相比，國內過夜商務旅行增長134%，消費增長152%，但與2019年相比下降30%以上。舊金山的旅遊業正在回升。但預計到2025年才能完全恢復到疫情前的水準。

舊金山旅遊改進區成立於2008年，並於2009年1月生效。它是加州最早成立的旅遊改進區之一，這是成立以來首次更新。

舊金山市長布里德表示， 舊金山是全球旅遊和接待的目的地，遊客支持本地的小企業，他...
舊金山市長布里德表示， 舊金山是全球旅遊和接待的目的地，遊客支持本地的小企業，他們的消費成為城市最大的就業因素之一。（記者劉先進／攝影）

舊金山 疫情 就業

上一則

向一位同行致敬

下一則

熱浪肆虐 加州沙斯達山連2年「不見白頭」 冰川加速消融

延伸閱讀

金山市長選舉奇數年改偶數年？ 布里德反對

金山市長選舉奇數年改偶數年？ 布里德反對
舊金山市中心空置辦公室 拖累建築業

舊金山市中心空置辦公室 拖累建築業
世貿中心恐襲21周年 金山悼911 布里德：記住為救人而犧牲者

世貿中心恐襲21周年 金山悼911 布里德：記住為救人而犧牲者
避免迫遷 金山再提供200經濟房

避免迫遷 金山再提供200經濟房
中央地鐵將通車 聯邦金山官員同慶 期待帶動經濟、方便出行

中央地鐵將通車 聯邦金山官員同慶 期待帶動經濟、方便出行

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17
供電公司PG&E輪流斷電計畫受影響區域（圖片取自公司官網）

住戶注意 北加熱浪創高溫 各區開始輪流停電

2022-09-06 21:18

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國