金山擴大旅遊改進區納3100短租房 Airbnb、booking.com要收評估費

旅遊業是舊金山經濟外部收入的首要來源，每年帶來超過90億經濟收入。金門大橋是灣區最負盛名的景點之一。（記者劉先進／攝影）

舊金山 市長布里德和第三區市議員佩斯金（Aaron Peskin）13日聯合宣布，批准更新和擴大舊金山旅遊改進區（Tourism Improvement District），籌集資金推動旅遊業，吸引會議在舊金山舉辦，促進舊金山成為全球旅遊目的地，助力疫情 後經濟復甦。

本次更新包括，在旅遊改進區內，未來15年（從2024年1月開始到2038年12月31日），除了常規酒店，還將Airbnb 、booking.com等短租住宿新納入其中，也徵收一定比例的評估費（assessment）。評估費的比例，則分區增加，比如一區評估費增加0.25%，變為1.25%；二區的評估費增加1.00%，變為1.75%。

改進區的兩個分區，包含227家酒店組成的3萬3500多個房間和3100個短租房。代表第六區的市議員麥德誠（Matt Dorsey）共同發起此次立法。

旅遊業是舊金山經濟外部收入的首要來源，每年帶來超過90億經濟收入。酒店業是本市一個重要的就業 部門，它依賴於強勁的旅行和旅遊業。根據舊金山旅遊改進區的官網介紹，旅遊業是舊金山最大的產業，直接惠及舊金山居民和企業。改進區確保徵收的評估費資金，有利於舊金山旅遊協會（San Francisco Travel Association）的銷售、行銷和推廣舊金山作為遊客目的地，資金還用於為馬斯孔尼中心（ Moscone Center）的翻新和潛在的擴展，保持競爭水準。

市府聲明說，此次針對短期住宿的新增收入，以及兩個分區的評估費增長所產生的收入將創建一個購買基金，以吸引和保留馬斯孔尼中心的會議業務。收入將抵消馬斯孔尼中心的租金，包括安保和交通等費用。

旅遊改進區將通過資助銷售、行銷和推廣活動，為經營旅遊酒店和短期住宅租賃的企業提供具體的好處；為吸引休閒旅遊者、會議和活動而設計的特殊行業活動；並創建一個購買基金，以幫助吸引和支持在馬斯孔尼會議中心舉辦的合格活動。旅遊改進區的更新是舊金山市中心經濟復甦的一部分，建立在五個關鍵領域：填補空缺和產業多樣化；增強市中心活力；保持城市的清潔和安全；增加和改善市中心的交通；增長城市的勞動力。

布里德說， 舊金山是全球旅遊和接待的目的地，遊客支持本地的小企業，他們的消費成為城市最大的就業因素之一。「我們現在的重點是，使舊金山成為一個受歡迎、安全和有吸引力的地方，人們願意來旅遊。當他們抵達時，會有一個令人難以置信的體驗。旅遊改進區的更新和擴展，將幫助吸引將更多的人到舊金山，這對經濟復甦至關重要。」

佩斯金表示，旅遊改善區的擴建是舊金山疫情後整體恢復工作的一部分，「它為我們在舊金山旅遊中心提高公共安全、街道清潔和活力。」麥德誠說，第六區不僅是舊金山人口最稠密的地區之一，它還擁有數十家支持旅遊業的酒店，世界級的莫斯康尼會議中心也在推動旅遊業。城市政策制定者應竭盡所能來鼓勵旅遊和酒店業的發展，以帶動疫情後的經濟復甦。

根據舊金山旅遊協會的數據，2022年舊金山預計將接待2150萬遊客，而2021年的遊客人數為1700萬，增長26.5%。預計2022年的遊客消費將增長89.3%，達到67億，但與2019年相比下降30.2%，當時舊金山有創紀錄的2620萬遊客和96億的遊客消費。

據 Tourism Economics公司提供的數據，與2021年相比，國內過夜商務旅行增長134%，消費增長152%，但與2019年相比下降30%以上。舊金山的旅遊業正在回升。但預計到2025年才能完全恢復到疫情前的水準。