紀事報民調：近半金山人最不滿教委會 還擔心無家可歸、犯罪

教委會主席林謙悅表示，必須重新獲得社區的信任，教委會應該始終優先考慮提高學生成績。（記者李怡／攝影）

根據舊金山 紀事報13日民意調查，近一半的舊金山居民對校區教育 委員會的工作表示不滿。在統計數據中，48% 的受訪者表示，在過去三年中，校區教委會的工作表現很差或非常差。只有11%的居民表示教委會做得非常好。

教委會主席林謙悅表示，必須重新獲得社區的信任，教委會應該始終優先考慮提高學生成績。她說，教委會知道舊金山社區民眾想要的是行動，而不是承諾，作為教委會還有很多工作要做。

民意調查隨機抽取1653名舊金山居民，就舊金山生活的方方面面提出90多個問題。大多數受訪者表達對舊金山的悲觀情緒，其中最擔心的是無家可歸、犯罪和房屋的可負擔性，受訪的絕大多數人表示，舊金山比他們剛搬來時糟糕很多。

雖然受訪者對市長布里德、市議會和警察局的評分也很低，但對教委會不滿意的比率最高。

家長普遍批評舊金山學區 在疫情期間開學緩慢以及停課對學生學業和情感上造成的傷害，周邊地區學校重新開放的時間要早得多。舊金山白人、富人、受過高等教育或房主的受訪者對學區教委會的評價最低，而非裔和西裔居民的評價略高一些。

地區家長和民意調查受訪者布希基（Maryam Bhimji ）表示，舊金山學區內種族局勢緊張，尤其是亞裔社區和非裔社區之間的緊張局勢，並給學區造成了持續影響。雖然她希望教委會專注於學生的成績提升，但如不解決教委部門的問題，工作也很難向前推進。家長希望有更好的領導力將社區團結在一起。

民意調查發現，學區家長對自己孩子所在學校的評價，高於對民選官員的評價。只有16%的家長認為他們孩子所在公立學校的質量很差。