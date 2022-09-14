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紀事報民調：近半金山人最不滿教委會 還擔心無家可歸、犯罪

記者李怡 ／舊金山報導
教委會主席林謙悅表示，必須重新獲得社區的信任，教委會應該始終優先考慮提高學生成績。（記者李怡／攝影）
教委會主席林謙悅表示，必須重新獲得社區的信任，教委會應該始終優先考慮提高學生成績。（記者李怡／攝影）

根據舊金山紀事報13日民意調查，近一半的舊金山居民對校區教育委員會的工作表示不滿。在統計數據中，48% 的受訪者表示，在過去三年中，校區教委會的工作表現很差或非常差。只有11%的居民表示教委會做得非常好。

教委會主席林謙悅表示，必須重新獲得社區的信任，教委會應該始終優先考慮提高學生成績。她說，教委會知道舊金山社區民眾想要的是行動，而不是承諾，作為教委會還有很多工作要做。

民意調查隨機抽取1653名舊金山居民，就舊金山生活的方方面面提出90多個問題。大多數受訪者表達對舊金山的悲觀情緒，其中最擔心的是無家可歸、犯罪和房屋的可負擔性，受訪的絕大多數人表示，舊金山比他們剛搬來時糟糕很多。

雖然受訪者對市長布里德、市議會和警察局的評分也很低，但對教委會不滿意的比率最高。

家長普遍批評舊金山學區在疫情期間開學緩慢以及停課對學生學業和情感上造成的傷害，周邊地區學校重新開放的時間要早得多。舊金山白人、富人、受過高等教育或房主的受訪者對學區教委會的評價最低，而非裔和西裔居民的評價略高一些。

地區家長和民意調查受訪者布希基（Maryam Bhimji ）表示，舊金山學區內種族局勢緊張，尤其是亞裔社區和非裔社區之間的緊張局勢，並給學區造成了持續影響。雖然她希望教委會專注於學生的成績提升，但如不解決教委部門的問題，工作也很難向前推進。家長希望有更好的領導力將社區團結在一起。

民意調查發現，學區家長對自己孩子所在學校的評價，高於對民選官員的評價。只有16%的家長認為他們孩子所在公立學校的質量很差。

舊金山 學區 教育

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