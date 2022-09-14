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反聖嬰現象持續 加州今冬恐無雨季

編譯組／綜合報導
加州正歷經連續第三年乾旱。圖為貝克斯菲橘子田休耕。（Getty Images）
加州正歷經連續第三年乾旱。圖為貝克斯菲橘子田休耕。（Getty Images）

KTLA電視台報導，氣象學家稱，全年看到的反聖嬰現象（La Niña，又譯拉尼娜現象），至少會再持續幾個月。美國氣象局氣候預測中心（National Weather Service's Climate Prediction Center）日前指出，9月至11月出現反聖嬰現象的可能性達91％，南加州在秋季出現高溫的可能性更大，恐更乾旱。

根據最新觀察，這次反聖嬰現象，看起來會出現於熱門的秋季。除與加拿大接壤最北部地區外，全美各州預計從9月至11月氣溫，都將高於平均水平。

加州沿海大部分地區，有約40%機會比平均溫度高。內陸和南加州出現高溫的可能性更大。

在全國範圍內，科羅拉多、猶他、德州、紐約、賓州、新澤西州和新英格蘭州，最有可能出現異常炎熱的秋季。

根據長期展望，反聖嬰現象也意味著今年秋季，全美大部分地區降雨量減少。從9月至11月，幾乎整個美國中部都比正常情況乾燥。

預計加州的秋季，不會特別潮濕或特別乾燥，但氣象學家將密切關注冬季。

若反聖嬰現象持續，這將是連續三個反聖嬰冬季，這是自1950年以來，只見過兩次的罕見現象。

對於像加州這樣已遭受嚴重乾旱的西部州來說，連續三年的反聖嬰現象是嚴酷的。加州大部分降雨都在冬季，反聖嬰現象的冬季，可能會給加州大部分地區帶來更乾燥條件。

「在華盛頓特區，這裡常年下雨。若有幾個月處於乾旱也沒關係。」氣候預測中心副主任哈爾柏特（Mike Halpert）解釋。他說，「當你在加州和西南部時，90%的降雨都發生在相當短暫的冬季與春季，若錯過了這個時候，進入夏季時將無法彌補。」

加州 南加 高溫

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