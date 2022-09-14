吳釗燮投書聖荷西信使報 籲「將台灣納入全球解決方案」

聖荷西信使報刊登外交部長吳釗燮專文，「將台灣納入全球解決方案」。（經文處提供）

第77屆聯合國 大會將9月13日登場，「聖荷西 信使報」（The Mercury News）於11日在讀者投書版面，以「將台灣納入全球解決方案」（Include Taiwan for Global Solutions）為題，摘要刊登中華民國 台灣的外交部長吳釗燮今年度的聯合國（UN）專文。

吳釗燮在文中指出，今年度的聯合國大會主題「分水嶺時刻：因應錯綜挑戰之變革性解決方案」 （A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges），明確提醒國際社會面臨的各項嚴峻挑戰，而當聯合國談論「聯合解決方案」和「團結一致」以應對「相互關聯的危機」時，不應將2350萬有韌性的台灣人民排除在全球努力之外。

吳釗燮也強調，對中國的挑釁，台灣也將繼續保持克制，並與理念相近國家共同維護地區的和平與穩定。

另外，為持續積極爭取國際輿論支持台灣納入聯合國體系，外交部於本月初推出文宣影片「世界的幫手」(Taiwan’s helping hand)：https://www.youtube.com/watch?v=9vJhvVqhg4Y，影片以「手」為主意象，呈現台灣的多元文化與核心價值，以及台灣是全球落實聯合國永續發展目標（SDG）的重要夥伴，呼籲聯合國珍視台灣善盡地球公民責任所做的努力，並且進而接納台灣。