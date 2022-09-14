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強制嚴重精神病患治療？CARE惹議 多位官員反對

記者陳爍嘉／聖荷西報導
紐森在記者會上介紹CARE法案。（記者陳爍嘉／翻攝）
紐森在記者會上介紹CARE法案。（記者陳爍嘉／翻攝）

加州立法者於3月批准了全國首個允許法院下令對患有嚴重精神疾病的人進行治療的「社區援助、治療和賦權法案」 （The Community Assistance， Recovery and Empowerment Court program，簡稱CARE）。加州州長紐森（Gavin Newsom）於3月在聖荷西一家精神衛生機構試行了該項目。紐森很有可能會簽署該法案，使其成為一項法律。

這個法案引發了社會上的爭議，很多民眾對此表示贊成，也有人對於這個法案的運作方式感到擔憂。

該法案要求各縣民事法庭創立一個精神健康支部，允許法官強制要求有精神問題的個人接受為期一年的治療，以防止人們因為精神疾病受到監禁或對他人造成威脅。如果精神病患者被指控犯罪，並且拒絕接受精神治療，他們將面臨刑事指控。如果他們不支付相關費用，他們將被強制性地囚禁在精神健康治療機構，或者有法庭指派的人為他們設計健康恢復計畫。

法案要求全州範圍內的參與，第一批縣預計將於2023年10月實施CARE法案。聖他克拉拉縣預計將在2024年末實施CARE法案。

根據加州衛生與公眾服務部的報告，聖他克拉拉縣應該從州獲得2.884億元的住房資金和3.014億元的行為健康資金。然而，即使推遲到2024年並且數以百萬計的資金從該州流出，聖縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）仍然對該計畫持保留態度。

艾倫伯格表示，CARE法案創建了一個昂貴的法院系統，據稱增加了法院強制治療精神病人的權力，但它並不能確保或提供任何新的住房和治療能力。 「我們需要設施和勞動力，而不是需要新的法院系統。但我們縣肯定會努力最大化CARE為我們的居民提供的任何好處」。在最近的一次縣議會上，艾倫伯格表示，由於缺乏精神行為健康醫師和支持服務，聖縣的精神保健系統已經「從根本上崩潰」了。

聖縣議員艾倫伯格認為需要更多設施和人手。（圖片取自政府官網）
聖縣議員艾倫伯格認為需要更多設施和人手。（圖片取自政府官網）

代表聖荷西大部分地區和聖他克拉拉部分地區的加州眾議員卡拉（Ash Kalra）近日對該法案表示反對，擔心這個法案可能會對已被污名化的無家可歸者帶來嚴重的負面效應。

卡拉說，雖然該法案的出發點是善良的，但它允許了執法人員在未經行為人同意的情況下，將游民直接送進CARE法庭。另外，當這些人完成治療後，他們還將繼續無家可歸，該法案並沒有相配套的安置計畫。

加州眾議員卡拉認為州和縣政府的目標應該是永久住房和提供長期的心理健康支持。（圖片...
加州眾議員卡拉認為州和縣政府的目標應該是永久住房和提供長期的心理健康支持。（圖片取自政府官網）

卡拉認為，護理的連續性是幫助有心理健康挑戰的人的關鍵因素。他說，州和縣政府的目標應該是永久住房和提供長期的心理健康支持。

前加州參議員畢俄（Jim Beall）表示，雖然CARE計畫可以幫助患有嚴重精神疾病成員的家庭獲得更好的照顧，但CARE只是一項法律，沒有以提供更多醫療照顧，保障公共衛生為重點。 「我寧願擁有一個全方位服務的心理健康系統，這將減少我們對CARE法庭的需要」。

前加州參議員畢俄寧願擁有一個全方位服務的心理健康系統。（圖片取自政府官網）
前加州參議員畢俄寧願擁有一個全方位服務的心理健康系統。（圖片取自政府官網）

畢俄指出，在加州，超過一半的有心理健康問題的人沒有得到任何治療，加州還需要繼續努力，實現更全面的心理衛生保健。

加州 心理健康 紐森

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