當街斬首前女友 男嫌接受出庭能力評估

涉嫌斬首前女友卡斯特羅的索拉諾出庭應訊。（電視新聞截圖）

法官12日裁定，一名被指控上周在聖卡洛斯街道中央斬殺其嬰兒母親的男子，必須接受精神能力檢查，然後當局才能就這起惡性殺人案對他進行起訴。

日前遭前男友索拉諾斬首身亡的卡斯特羅。（電視新聞截圖）

33歲的索拉諾（Jose Rafael Solano Landaeta）因謀殺罪被關押在紅木城的Maguire懲教所，不得保釋。周一下午，他首次在聖馬刁縣法院出庭，據稱他用檢察官 描述的 「武士刀 」殺死了他分居的女友，27歲的卡斯特羅（Karina Castro）。

他的辯護律師卡明斯（Robert Cummings）立即要求法院專員伯迪克（Sarah Burdick）讓法院審查索拉諾是否適合出庭以及他是否有能力參與自己的法律辯護。

伯迪克下令在周二（9月13日）上午的聽證會上指定醫生，之後對索拉諾進行檢查，並在大約八周內向法院提交一份結果報告。

卡斯特羅的父親、家人和朋友在法庭旁聽席上公開抽泣，索拉諾緊緊盯著地板，在藍色手術 面罩後面毫無反應，而卡明斯被迫代表他回答。

索拉諾去年秋天曾因公寓樓發生的爭吵，被指控犯有毆打和擾亂治安的輕罪並被逮捕。卡明斯是他的指定律師，受害人也是卡斯特羅，當時下的刑事保護令在她被殺時仍有效。當時毆打指控被撤銷，索拉諾對擾亂指控不認罪。

周一，伯迪克還為卡斯特羅的兩個年幼的孩子（其中一個是她與索拉諾共同的孩子）發出了保護令，禁止他與孩子們接觸。這些命令只是一種形式，因為索拉諾已被拘留。

聽證會結束後，受害者的父親小卡斯特羅（Martin Castro Jr.）拒絕與記者交談，他顯得心煩意亂，無法說話。

在提審後，地區檢察官瓦格斯塔夫（Steve Wagstaffe）證實，索拉諾被指控犯有一項謀殺罪，並因涉嫌使用致命武器而被加強指控。如果所有指控罪名成立，索拉諾將面臨最高26年至終身監禁。

索拉諾於周四（9月8日）下午被捕，目擊者稱他最初離開了Magnolia大道附近的Laurel街的犯罪現場，然後返回，被巡邏警員發現並扣留。

就在當天中午之前，鄰居和目擊者稱，索拉諾在其分居女友卡斯特羅與兩個年幼女兒居住的公寓樓外惡毒地襲擊了她。

瓦格斯塔夫證實，索拉諾被指控使用他所謂的 「武士刀 」對卡斯特羅進行多次毆打，並確認死亡「實際上 」為被斬首。