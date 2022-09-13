8歲女童遭虐殺 家屬曾求助阿拉米達縣兒童保護局被忽視

東灣海沃八歲女童梅森遭親生母親和母親男友虐待至死。（電視新聞截圖）

東灣海沃八歲女童梅森（Sophia Mason）的家人知道，和親生母親和母親男友一起生活的梅森生命遭到嚴重威脅。梅森的祖母和姑姑一再請求阿拉米達縣兒童保護局（Children Protection Services）調查梅森被虐待和忽視的問題，但阿拉米達縣兒童保護局卻什麼也沒做。

麥賽德（Merced）警方表示，梅森的屍體3月在一個浴缸中被發現，當時她已死亡至少一個月。警方指出，他們花了六個月的時間緝捕涉嫌殺害梅森的34歲兇手傑克森（Dhante Jackson），搜索範圍涵蓋灣區 、聖荷昆谷（San Joaquin Valley）和南加州 ，終於在10日於東灣紐華克（Newark）逮捕到傑克森。涉嫌共同虐待梅森的梅森親生母親，也是傑克森女友的強生（Samantha Johnson），已先被逮捕。

梅森親生母親強生。（麥賽德警方提供）

梅森與疼愛她的外祖母希薇亞（Sylvia Johnson）一起生活了七年，在母親強生於2021年1月重新出現在她的生活中後，一切就改變了。

梅森的家人很擔心，患有精神疾病、當過妓女、沒有地方住的強生，為何突然想要回女兒。

梅森表姊哈利 斯（Melissa Harris）說：「她說她的新男友傑克森想見見蘇菲亞（梅森），這個傢伙指名要找蘇菲亞。」

強生男友傑克森。（麥賽德警方提供）

哈利斯表示，在梅森被帶到傑克森的住家之前，梅森就遭到母親嚴重的虐待。

梅森家人已對阿拉米達縣提出告訴，指控該縣兒童保護局33次視梅森於危險中而不顧。律師桑契斯（Carly Sanchez）代表希薇亞控告阿拉米達縣，她在訴狀寫道：「梅森在親生母親的監護下，遭受極端的精神、情感、性和身體虐待，以及嚴重的忽視。」

哈利斯說：「在強生接走蘇菲亞後，阿拉米達縣立即就收到強生虐待蘇菲亞的報案，但阿拉米達縣未能採取必要的行動來保護蘇菲亞的安全、健康、福利和成長。相反地，他們在知情的情況下，讓蘇菲亞與患有精神疾病但沒有接受治療的母親及其有虐待傾向的男友住在一起。從2021年1月到蘇菲亞去世的14個月之間，阿拉米達縣接到過七次蘇菲亞被虐待的緊急報案，其中五次報案阿拉米達縣甚至沒有進行調查，僅做了簡單評估。」

然而，阿拉米達縣對傑克森和強生虐待梅森的結論是「未能確定身體虐待的指控」。