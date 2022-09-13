勇士和柯瑞 曾討論拆奪冠陣容用大交易換回杜蘭特

柯瑞（右）和杜蘭特（左）攜手奪冠兩次。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 當家球星柯瑞 最近接受權威音樂雜誌「滾石」(Rolling Stone)時表示，當前隊友杜蘭特（Kevin Durant）夏天申請交易時，他和勇士球隊討論過，是否拆散今年奪冠陣容，用大交易換回杜蘭特、讓人重聚的可能性。但他也強調，不知交易如何進行，「如果我們保持原有陣容，我對球隊有完全的信心，可以衛冕成功。」最終杜蘭特和籃網和解，交易未能成行。

杜蘭特2016年夏天從雷霆轉投勇士震驚聯盟。他和柯瑞一起，三次殺入總冠軍賽，兩次奪冠，兩次收穫總冠軍賽MVP。但在2019年遠走布魯克林籃網。不過籃網戰績不佳，三年只有兩次殺入季後賽 ，上賽季首輪季後賽被波士頓塞爾蒂克橫掃出局。杜蘭特在夏季休賽期忽然申請交易，且喊話籃網老闆蔡崇信，要麼留下他，要麼辭退總經理馬克斯（Sean Marks）和他參與選定的主教練納什（Steve Nash）。

柯瑞表示，杜蘭特被誤解了，他本會張開雙臂歡迎杜蘭特回歸勇士。他和勇士合法地討論（註：因聯盟重罰非法引誘和違規招募，所以如此強調）是否應該拆散衛冕陣容，以便讓他和杜蘭特重聚。 「在杜蘭特向籃網老闆發出最後通牒的三天後，我們內部有過對話，『如果杜蘭特可以離隊，你會接受嗎？』每支球隊都有這樣的對話，顯然在我們的情況下，他們（管理層）會打電話問我，『你覺得怎麼樣？』」

柯瑞說，考慮到他對杜蘭特的瞭解，他對兩人再次並肩作戰的想法從未猶豫。「從我們這三年的歷史來看，杜蘭特是一個非常好的人。我認為他被誤解了。他的生活中發生了某些事情，傷害了他信任周圍人的能力，從某種意義上說，讓他隨時都有不安全感。所有這些事情，我都能理解，因為我和他一起做過隊友，並且瞭解他。我愛這傢伙。」

柯瑞說，如果有人說，杜蘭特要回歸，要再次一起打球，「我會說，該死的，沒問題。那三年和他一起打球很開心。但必須思考，這實際上意味著什麼？」

柯瑞表示，如果有人告訴他，將繼續和隊友維金斯（Andrew Wiggins）、普爾（Jordan Poole）等人上場，這種想法也不錯。「聯盟有各種類型的情感和事情發生。如果有人說，你不會接受這種交易的談話，（這很難）。沒有對我們球隊的任何人不敬，但你不知道如何運作交易。如果勇士保留陣容，我對球隊有完全的信心，我們可以再次奪冠，就像當初重建一樣。」

柯瑞說，他一開始就想和杜蘭特並肩作戰，這是關於勝利，關於享受打籃球的樂趣。這也是對杜蘭特申請交易後反應的一部分。「我會想，『是的，這將是驚人的。但實際上意味著什麼呢？』」

柯瑞8月在和知名說唱歌手Snoop Dogg聊天時，討論了杜蘭特的交易市場。他表示，杜蘭特對首選目的地會保留超級明星陣容有著不切實際的期望，儘管籃網的要價很高。他認為會去的球隊，比如鳳凰城太陽，會是同一支球隊，實際不可能。因為球隊為了交易杜蘭特，會放棄很多資產。假如去了塞爾蒂克，球隊將不得不交易關鍵球員布朗（Jaylen Brown）。

由於籃網希望贏在當下，要求多個選秀權和即戰力明星球員，要價太高，杜蘭特的交易未能成功，他選擇留在紐約。喧鬧了一個月的交易「肥皂劇」無疾而終。