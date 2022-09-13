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舊金山市中心空置辦公室 拖累建築業

編譯組／灣區12日電
舊金山市中心空置辦公室拖累建築產業。(Getty Images)
舊金山市中心空置辦公室拖累建築產業。(Getty Images)

舊金山市中心辦公室空置問題，拖累建築產業。自疫情以來，大型建築商向舊金山建築物檢查部門提交的大型建築物許可數量，已大幅下降，從辦公室大樓、公寓大樓到金融區多層租戶改造計畫(tenant improvement projects)，皆被擱置或取消。

數據顯示，截至2022年8月底，舊金山建築物檢查部門僅收到42個金額超過500萬元的建造許可申請，總計約有14億元電氣、管道與建築工作。若按照這個速度持續，今年將比2021年建築許可申請情況疲弱，當年提交有86個建築許可、29億元相關建築經費申請。

今年情況與2020年大致相同，當時疫情關閉法規不允許非必要建設，包括商業與零售建案，僅有60個超過500萬元的建築許可申請，共計13億元。2022年的大型建築項目，可能將比2018年減少70%，當時超過500萬元的建案許可申請、多達184個，總計73億元。

儘管舊金山專注在重啟停滯不前的多戶房屋項目、協助解決住房短缺問題，但建築業領袖表示，不引人注意的辦公大樓「租戶改造」減少，卻也是建築產業下滑的原因。

由於舊金山辦公室大樓的使用空間仍少於50%，金融區多數員工還是有部分遠距辦公，截至今年6月，市區辦公室租賃活動約有260萬平方英尺，按此速度，今年底約有500萬平方英尺，少於去年的650萬平方英尺，更少於2018年的1300萬平方英尺或2019年的1100萬平方英尺。

舊金山建築業經濟系統仰賴租戶改造，包括建築師、木工、電氣承包商、油漆工、水電工、搬家工人、冷暖氣空調技術人員，都正在找工作以補足損失的收入。「舊金山建築業委員會」秘書財務長龔薩雷斯(Rudy Gonzalez)表示，目前約有1300名舊金山建築工會工人失業。

舊金山電氣承包商協會主任藍斯伯格(Alex Lantsberg)指出，市中心辦公室租戶改造是許多建築工人的主要工作。進辦公室員工大幅減少，對建築工人產生影響，他們是把辦公室準備好提供給公司員工使用的幕後工程人員。

舊金山建築檢查部門主任歐瑞丹(Patrick O’Riordan)認為，建築業放緩原因可歸咎於疫情，也反映舊金山城市的自然經濟周期，一直容易受到極端繁榮與蕭條的影響。他說，每名曾在建築業工作者都了解，這是一個周期性產業，興盛時加班獲益、低迷期忍受裁員。隨著材料成本上漲，建築業面臨巨大壓力。

舊金山 疫情 裁員

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