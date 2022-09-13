推特吹哨人向國會提出安全警告 推特反擊：對解雇心生不滿

推特吹哨人向國會提出安全警告。(美聯社)

查特科(Peiter “Mudge” Zatko)是受人尊敬的網路安全專家，他將於13日向國會提出警告，網路社交平台推特 存在安全漏洞、隱私 威脅與控管鬆散。在各界愈加關注強大技術平台的安全性之際，參議院司法委員會對查特科針對推特的指控，感到震驚。參議員們將在國會聽取查特科的證詞。

這是查特科第二次出席國會山莊聽證，第一次是於1998年，他與駭客團體成員共同在參議院小組作證，警告當時新興網路時代安全的危險性。

查特科今年初被推特解雇，之前擔任推特安全部門最高主管。他向國會與聯邦監管機構提出令人震驚的指控，稱這個具有影響力的社交平台，在網路安全防禦與監控數百萬個虛假帳號的措施，誤導了監管機構。

參議院小組主席、伊利諾州民主黨籍參議員杜賓(Sen. Dick Durbin)認為，查特科的指控是「嚴重的事情」(serious business)。他表示，若查特科所指有任何屬實，將引發嚴重個人隱私考量。

查特科的指控，也影響馬斯克 (Elon Musk)與推特的訴訟。馬斯克正試圖擺脫以440億元收購推特；推特已對馬斯克提出訴訟，迫使他完成收購交易。監督此案的德拉瓦州法官上周裁決，馬斯克可於10月17日開始的被高度關注的審判中，納入與查特科指控有關的新證據。

於此同時，許多查特科的說法並未經過證實，似乎僅有少許文件支持。在一份聲明中，推特稱查特科對事件陳述是「虛假敘述」(a false narrative)。推特持股人預計於13日針對馬斯克待定的收購案進行投票。

查特科還向司法部、聯邦貿易委員會與證券交易委員會提出投訴。最嚴重的指控之一，是推特違反2011年聯邦貿易委員會和解協議條款，謊稱已採取強力措施保護用戶安全與隱私。美國證券交易委員會質疑推特如何計算平台上的虛假帳戶。推特使用其可能的真實用戶數量，吸引廣告商，廣告支付約占收入90%。然而，垃圾郵件帳戶對廣告商並無價值，因為並未有其人存在。

總部位在舊金山的推特，估算在全球擁有2.38億個每日活躍使用者。公司表示，每天刪除100萬個垃圾帳戶(spam accounts)。

查特科長達84頁的投訴稱，他在平台上發現「極端、嚴重的缺失」，包括「用戶隱私、數位與實際安全、以及平台完整性與內容審核」等問題。推特否認這些說法，並表示查特科於1月份因「領導不力與表現不佳」被解雇。推特也暗指，查特科的投訴，可能目標在支持馬斯克與公司的法律訴訟，投訴充斥矛盾與不準確之處，缺乏重要背景資訊。