全美房租最貴15城 7個在加州 屋崙4430元 全州第1高

全美租金最高的15個城市中，有七個位於加州，包括華裔聚集的洛杉磯。（FOX 11）

金融專家指出，合理的家庭支出，租金 應僅為個人或家庭總收入的30％，然這對大多數租屋者而言，根本不現實。一項新的分析表明，全美房租最貴的15個城市中，有七個位於加州 ，包括華裔民眾聚集的舊金山 、洛杉磯、聖地牙哥等。民眾至少要賺兩倍於一般美國人的收入，才能負擔得起。對全美最昂貴城市來說，平均租金高達6300元。

FOX 11電視台報導，根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據，全美家庭平均工資為6萬4994元。但要支付全美最昂貴房租的地方，收入需達六位數。

以加州而言，要住在屋崙，租屋者年薪需17萬7200元，才能支付平均4430元租金。屋崙成加州第一名。

舊金山租屋者，年薪需17萬3400元，才能支付平均4335元租金。

洛杉磯租屋者，年薪需達15萬8100元，才能支付平均3952元租金。

聖地牙哥租屋者，年薪需達15萬6500元，才能支付平均3913元租金。

聖荷西租屋者，年薪需14萬700元，才能支付平均3517元租金。

聖塔安那租屋者，年薪需11萬9500元，才能支付平均2988元租金。

沙加緬度租屋者，年薪需10萬5200元，才能支付平均2631元租金。

而全美最貴的紐約市，25萬4000元年薪，只需花費30%，也就是6351元，就可支付平均租金。

根據「公寓指南」（Apartment Guide）近期研究顯示，西雅圖、波特蘭和邁阿密等沿海大城市租金也特別高。其他全美15名租金最昂貴城市，還包括波士頓、芝加哥和丹佛。加州弗雷斯諾，亦名列全美最昂貴50個城市之一。