我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王36年前訪澳「神秘親筆信」 2085年才能打開

「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

全美房租最貴15城 7個在加州 屋崙4430元 全州第1高

編譯組／綜合報導
全美租金最高的15個城市中，有七個位於加州，包括華裔聚集的洛杉磯。（FOX 11）
全美租金最高的15個城市中，有七個位於加州，包括華裔聚集的洛杉磯。（FOX 11）

金融專家指出，合理的家庭支出，租金應僅為個人或家庭總收入的30％，然這對大多數租屋者而言，根本不現實。一項新的分析表明，全美房租最貴的15個城市中，有七個位於加州，包括華裔民眾聚集的舊金山、洛杉磯、聖地牙哥等。民眾至少要賺兩倍於一般美國人的收入，才能負擔得起。對全美最昂貴城市來說，平均租金高達6300元。

FOX 11電視台報導，根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據，全美家庭平均工資為6萬4994元。但要支付全美最昂貴房租的地方，收入需達六位數。

以加州而言，要住在屋崙，租屋者年薪需17萬7200元，才能支付平均4430元租金。屋崙成加州第一名。

舊金山租屋者，年薪需17萬3400元，才能支付平均4335元租金。

洛杉磯租屋者，年薪需達15萬8100元，才能支付平均3952元租金。

聖地牙哥租屋者，年薪需達15萬6500元，才能支付平均3913元租金。

聖荷西租屋者，年薪需14萬700元，才能支付平均3517元租金。

聖塔安那租屋者，年薪需11萬9500元，才能支付平均2988元租金。

沙加緬度租屋者，年薪需10萬5200元，才能支付平均2631元租金。

而全美最貴的紐約市，25萬4000元年薪，只需花費30%，也就是6351元，就可支付平均租金。

根據「公寓指南」（Apartment Guide）近期研究顯示，西雅圖、波特蘭和邁阿密等沿海大城市租金也特別高。其他全美15名租金最昂貴城市，還包括波士頓、芝加哥和丹佛。加州弗雷斯諾，亦名列全美最昂貴50個城市之一。

租金 加州 舊金山

上一則

灣區12台美人社團 挺台入聯合國

下一則

灣區文化種子教師培訓結業式 京劇講座收穫滿滿

延伸閱讀

學貸免除優惠期將過 加州公共服務從業者應抓緊

學貸免除優惠期將過 加州公共服務從業者應抓緊
極端酷熱 紐森簽署系列法案護州民

極端酷熱 紐森簽署系列法案護州民
加州對熱浪制定分級系統 全美首見

加州對熱浪制定分級系統 全美首見
打砸搶 已成為新的瘟疫

打砸搶 已成為新的瘟疫
加州社區學院「讓我免費就學」計畫 鼓勵貧生入學

加州社區學院「讓我免費就學」計畫 鼓勵貧生入學

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光