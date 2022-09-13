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聖荷西追緬911遇難消防員 提醒居民：做好野火疏散計畫

記者陳爍嘉／聖荷西報導
為紀念21年前在911恐怖襲擊事件中喪生的遇難消防員和遇難群眾，聖荷西舉辦「紀念我們的英雄」討論會。 （記者陳爍嘉／翻攝）
為紀念21年前在911恐怖襲擊事件中喪生的遇難消防員和遇難群眾，聖荷西舉辦「紀念我們的英雄」討論會。 （記者陳爍嘉／翻攝）

為紀念21年前在911恐怖襲擊事件中喪生的遇難消防員和遇難群眾，聖荷西230區域消防負責人塔特爾（Matt Tuttle）和聖縣消防員墨菲（Bill Murphy）、聖荷西市長候選人查維茲（Cindy Chavez）在消防安全市政廳舉辦了一場小型「紀念我們的英雄」直播討論會。

會上，三人討論了氣候變化對防火工作提出的新要求，聖荷西家庭和社區需要製定的疏散計畫，城市護理人員培訓，在緊急情況下攜帶生命檔案的重要性等話題。

塔特爾曾執行過一次野火撲救並疏散附近居民的行動。他在看到野火的火勢越來越猛，並慢慢向居民區靠近的時候，感受到人的脆弱，並充分意識到居民擁有合適的逃生計畫的重要性。

塔特爾認為野火是有可能威脅到城市的核心居民區的，所以人們在遇到危險情況時，需要有一個緊急疏散的計畫。他呼籲人們居安思危，提前考慮好自己和家人在緊急時刻的疏散計畫。他說，「這不是會不會的問題，而是什麼時候的問題。 在一個社區裡，你離徹底毀滅只有一個火花。」

查維茲補充說明，聖縣有大量開放的土地空間，與居民的住宅區交錯在一起。我們需要繼續研究新的技術，獲得更多的設備，以更快速地撲滅野火。另外，我們還應該加大防止野火的投入，比如利用無人機更快發現遠方的火苗，以便消防員及時進行撲救。

墨菲在會議上向人們分享了他成為一名消防員的理由。他說，「我們這些成為消防員的人都天生熱愛解決問題。在這裡我們要面對火災，洪水，風暴，緊急醫療等情況，我們是這片區域的守護者，為這片區域的居民提供幫助和支持。」

塔特爾認為消防部門還需要更多雇員來保障區域的安全。他在討論會上說，聖荷西2010年以前，每天有超過200名消防員在執行任務，但後來由於財政預算減縮，現在城市每天就剩下190名消防員。但是這12年來，隨著城市人口持續增長，氣候危機的加重，聖荷西消防部門的任務也愈來愈重，現在聖荷西消防部門每年要回應超過10萬個電話，而2010年的時候電話數量只有7萬。

塔特爾提醒大家，我們需要把我們的重要證件（包括身分證明，醫療記錄和用藥清單等）裝在一個文件袋裡，以便在緊急撤離的時候，我們能夠以最快的速度帶上這些重要證件。

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