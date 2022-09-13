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灣區文化種子教師培訓結業式 京劇講座收穫滿滿

記者熊移山／密爾比達市報導
最後一堂「京劇文化講座」講師及學員合影留念，左1及右1分別是女學員伴上小生和花旦的裝扮。(記者熊移山／攝影)
最後一堂「京劇文化講座」講師及學員合影留念，左1及右1分別是女學員伴上小生和花旦的裝扮。(記者熊移山／攝影)

經過5個月五次的課程，僑委會及金山灣區僑教中心所主辦「2022年海外民俗文化種子教師培訓班」11日舉辦培訓結業式。僑教中心主任莊雅淑表示，以往類似課程都會請老師返回台灣學習，但疫情關係，所以今年變通以實體加線上教學的方式舉辦，這五次的課程都是以節慶為核心，讓在地的文化老師在未來也能利用節慶將中華文化傳統交給下一代。

結業式當日也舉辦了一場「京劇文化講座」，由坐科八年專業京劇演員出身同時也是灣谷中文學校校長李娜亞主持。李娜亞將自己所學，以深入淺出的方式，傳授給這群文化老師。除了解釋京劇抽象之美，生旦淨丑，唱念做打，也帶領大家了解唱腔、念白、身段、臉譜，並且讓學員實際唱出「蘇三起解」唱詞及「賣水」的扇子舞技巧、身段。最後還讓兩位學員實際「扮戲、勾臉」(化妝)。其中還邀請到台灣第一女花臉王海波老師及台灣文化課陳玉明老師，兩位貴賓先後上線參與。短短的三小時讓學員們收穫滿滿。

講師李娜亞親自帶領學員唱「賣水」並同時傳授扇子舞的技巧。(記者熊移山／攝影)
講師李娜亞親自帶領學員唱「賣水」並同時傳授扇子舞的技巧。(記者熊移山／攝影)

文化種子教師培訓課程分別為芒種迎端午、夏至戲童玩、立秋喜豐收、立春慶吉祥以及11日舉辦的京劇人過節氣。僑教中心主任也在結業式中頒發感謝狀給給每堂課程的講師，並期許學員加入中心民俗文化種子老師行列，讓文化的種子札根、發芽，傳承下去，嘉惠灣區中文學校與青年學生協助海外文化教育的傳承。

京劇 灣區 疫情

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