自閉症盲人達菲紅木城開唱 樂聲中找到生命價值

達菲在向觀眾介紹自己的成長背景。(記者陳爍嘉/攝影)

21歲的自閉症盲人歌手和勵志演說家達菲(christopher duffley)11日在灣區 紅木城Fox Theatre舉辦了一場演說和音樂秀。

由於達菲的生母在孕期使用可卡因,達菲是個出生時體重僅1磅12盎司的早產兒。他的身體健康狀況極差,甚至眼睛都沒有得到完全的發育,可卡因檢測 陽性。由於復雜的健康狀況,達菲在嬰兒時期被親生母親棄養,被送到佛州 的一處孤兒寄養所。達菲在一歲大的時候,幸運地被姑姑收養,成為這個6口之家的一員。

達菲在5歲的時候不幸被診斷出自閉症,但雙目失明和自閉症的雙重障礙並沒有擊垮達菲對生活的熱愛。達菲在接受音樂治療的過程中愛上音樂,並在音樂的觸發下,完成了他在語言系統方面的發育。

達菲在舞台上唱歌。(記者陳爍嘉/攝影)

達菲深信上帝有自己的計畫,上帝會用他的方式治癒向他敞開心扉的所有人。他說,「敞開心扉,你便可以看到一個充滿可能性的世界。」

10歲時,達菲因為演唱了一首歌「打開我心靈的眼睛」(open the eyes of my heart),成為YouTube上的紅人,感動了很多人,他也從此走上了音樂和演講的道路,希望能為世界帶來積極的改變。

達菲表示,他很喜歡演出,但是因為自身患有自閉症,他在舉起麥克風時,還需要克服巨大的聲響以及掌聲帶來的不適反應。他希望大家都能保持一個「我可以,我能行」的生活態度,並為之努力。

在紅木城的演出上,達菲一邊唱歌,一邊搖擺著自己的身體。他從容地面對震耳的鼓點和雷鳴般的掌聲,享受著這片舞台,與舞台融為一體。現場還有聽眾在達菲歌唱時為他吶喊和哭泣。直到演出接近尾聲時,工作人員牽起他的手引導他走到舞台中央時,觀眾們才從工作人員的口中知道達菲的手在顫抖。

達菲用自己的生活經歷和歌聲激勵和感動了無數人,他提醒所有正在逆境中的人:不要害怕,每個生命都有自己存在的意義和價值,他們都是上帝創造出來的美麗光芒。