我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王36年前訪澳「神秘親筆信」 2085年才能打開

「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

自閉症盲人達菲紅木城開唱 樂聲中找到生命價值

記者陳爍嘉／紅木城報導
達菲在向觀眾介紹自己的成長背景。（記者陳爍嘉／攝影）
達菲在向觀眾介紹自己的成長背景。（記者陳爍嘉／攝影）

21歲的自閉症盲人歌手和勵志演說家達菲（christopher duffley）11日在灣區紅木城Fox Theatre舉辦了一場演說和音樂秀。

由於達菲的生母在孕期使用可卡因，達菲是個出生時體重僅1磅12盎司的早產兒。他的身體健康狀況極差，甚至眼睛都沒有得到完全的發育，可卡因檢測陽性。由於復雜的健康狀況，達菲在嬰兒時期被親生母親棄養，被送到佛州的一處孤兒寄養所。達菲在一歲大的時候，幸運地被姑姑收養，成為這個6口之家的一員。

達菲在5歲的時候不幸被診斷出自閉症，但雙目失明和自閉症的雙重障礙並沒有擊垮達菲對生活的熱愛。達菲在接受音樂治療的過程中愛上音樂，並在音樂的觸發下，完成了他在語言系統方面的發育。

達菲在舞台上唱歌。（記者陳爍嘉／攝影）
達菲在舞台上唱歌。（記者陳爍嘉／攝影）

達菲深信上帝有自己的計畫，上帝會用他的方式治癒向他敞開心扉的所有人。他說，「敞開心扉，你便可以看到一個充滿可能性的世界。」

10歲時，達菲因為演唱了一首歌「打開我心靈的眼睛」（open the eyes of my heart），成為YouTube上的紅人，感動了很多人，他也從此走上了音樂和演講的道路，希望能為世界帶來積極的改變。

達菲表示，他很喜歡演出，但是因為自身患有自閉症，他在舉起麥克風時，還需要克服巨大的聲響以及掌聲帶來的不適反應。他希望大家都能保持一個「我可以，我能行」的生活態度，並為之努力。

在紅木城的演出上，達菲一邊唱歌，一邊搖擺著自己的身體。他從容地面對震耳的鼓點和雷鳴般的掌聲，享受著這片舞台，與舞台融為一體。現場還有聽眾在達菲歌唱時為他吶喊和哭泣。直到演出接近尾聲時，工作人員牽起他的手引導他走到舞台中央時，觀眾們才從工作人員的口中知道達菲的手在顫抖。

達菲用自己的生活經歷和歌聲激勵和感動了無數人，他提醒所有正在逆境中的人：不要害怕，每個生命都有自己存在的意義和價值，他們都是上帝創造出來的美麗光芒。

檢測 佛州 灣區

上一則

李漢文世報中秋嘉年華設攤 推廣台灣華語文學習中心

下一則

灣區12台美人社團挺台入聯合國 僑教中心主任感謝聲援

延伸閱讀

男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」

男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」
3歲還是咿咿呀呀？當心「泛自閉症」害語言發展受限

3歲還是咿咿呀呀？當心「泛自閉症」害語言發展受限
「非常律師禹英禑」熱播 引發自閉症論戰

「非常律師禹英禑」熱播 引發自閉症論戰
非常律師禹英禑超高人氣 自閉症在韓國引發熱議

非常律師禹英禑超高人氣 自閉症在韓國引發熱議
飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售

飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光