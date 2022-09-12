我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

荷姆斯要求重審 有助延後量刑 律師：盡量拖延坐牢時間

編譯組╱聖荷西11日電
專家指荷姆斯要求重審動議有助延後量刑宣判。(美聯社)
專家指荷姆斯要求重審動議有助延後量刑宣判。(美聯社)

法律專家指出，科技驗血公司Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)日前倉促提出包括重審在內數項動議，其中一項動議有機會讓荷姆斯宣判量刑時間延後。聖荷西聯邦法庭今年元月間判處荷姆斯詐騙等罪名成立。

聖荷西聯邦法庭下個月即將宣判荷姆斯量刑，根據她目前的罪名，荷姆斯可能需服多年徒刑。然而荷姆斯上周在聖荷西聯邦法庭提出多項動議，要求全案主審法官德維拉(Edward Davilla)宣布陪審團對她所裁決的四項罪名無效，並對全案進行重審。

聖荷西聯邦法庭法官達維拉已於日前發出初步裁決，否決荷姆斯排除罪名企圖。荷姆斯6日提出重審要求時，達維拉發布書面命令，內容支持陪審團對荷姆斯所定罪名。

刑法辯護律師柯恩(Carrie Cohen)指出，荷姆斯企圖明顯，那就是如何免除牢獄之災。若無法逃避坐牢，那就盡量拖延坐牢時間。

專家同時指出，如果荷姆斯所提三項動議全部無效，得不到重審機會，提出這些臨時動議仍會延後原訂10月17日法官宣判量刑時間。這些動議亦將有助荷姆斯上訴辯護效用。目前聖荷西聯邦法庭尚未決定聆審動議時間。控辯雙方9月底將各提出申辯立場。

荷姆斯於2003年創立Theranos科技驗血公司，當時她是史丹福大學輟學生。聯邦陪審團聆審後，宣判荷姆斯從投資者騙取1億4400萬元罪名成立，另宣判荷姆斯為Theranos公司募款時，與前情人Theranos執行長巴爾瓦尼(Sunny Balwani)共謀。

荷姆斯審判引起全球關注，目前已出現三部紀錄片、一套電視連續劇、一本暢銷書描述荷姆斯事件。另外一部有關荷姆斯電影即將推出，扮演荷姆斯的演員是珍妮佛·勞倫斯 (Jennifer Lawrence)。

荷姆斯6日提出重審要求，指出去年審判期間一名重要證人在她家中出現，表白其對審判期間發表證詞懊悔異常。此人即是前Theranos實驗室主任羅森朵夫醫師(Dr. Adam Rosendorff)。根據重審動議，羅森朵夫稱，審判期間站在證人台作證時，原希望誠實作證，可是聯邦檢察官試圖讓人認為Theranos公司所有成員都是壞人。

荷姆斯 聖荷西 史丹福大學

上一則

金山市府員工加班費 2021-22財務年度達3.67億

下一則

疫情影響 阿拉米達縣體恤6千企業減免財產稅2.5億

延伸閱讀

李天明爭取社區經費 灣區5市獲3200萬撥款

李天明爭取社區經費 灣區5市獲3200萬撥款
聖荷西市長候選人支持率 查維茲38%馬漢37%

聖荷西市長候選人支持率 查維茲38%馬漢37%
聖荷西大停電 市長命PG&E速修復

聖荷西大停電 市長命PG&E速修復
聖荷西市長要求PG&E立即更換故障基礎設施

聖荷西市長要求PG&E立即更換故障基礎設施
重要證人懊悔 Theranos荷姆斯要求重審

重要證人懊悔 Theranos荷姆斯要求重審

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別