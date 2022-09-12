荷姆斯要求重審 有助延後量刑 律師：盡量拖延坐牢時間

專家指荷姆斯要求重審動議有助延後量刑宣判。(美聯社)

法律專家指出，科技驗血公司Theranos創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes)日前倉促提出包括重審在內數項動議，其中一項動議有機會讓荷姆斯宣判量刑時間延後。聖荷西 聯邦法庭今年元月間判處荷姆斯詐騙等罪名成立。

聖荷西聯邦法庭下個月即將宣判荷姆斯量刑，根據她目前的罪名，荷姆斯可能需服多年徒刑。然而荷姆斯上周在聖荷西聯邦法庭提出多項動議，要求全案主審法官德維拉(Edward Davilla)宣布陪審團對她所裁決的四項罪名無效，並對全案進行重審。

聖荷西聯邦法庭法官達維拉已於日前發出初步裁決，否決荷姆斯排除罪名企圖。荷姆斯6日提出重審要求時，達維拉發布書面命令，內容支持陪審團對荷姆斯所定罪名。

刑法辯護律師柯恩(Carrie Cohen)指出，荷姆斯企圖明顯，那就是如何免除牢獄之災。若無法逃避坐牢，那就盡量拖延坐牢時間。

專家同時指出，如果荷姆斯所提三項動議全部無效，得不到重審機會，提出這些臨時動議仍會延後原訂10月17日法官宣判量刑時間。這些動議亦將有助荷姆斯上訴辯護效用。目前聖荷西聯邦法庭尚未決定聆審動議時間。控辯雙方9月底將各提出申辯立場。

荷姆斯於2003年創立Theranos科技驗血公司，當時她是史丹福大學 輟學生。聯邦陪審團聆審後，宣判荷姆斯從投資者騙取1億4400萬元罪名成立，另宣判荷姆斯為Theranos公司募款時，與前情人Theranos執行長巴爾瓦尼(Sunny Balwani)共謀。

荷姆斯審判引起全球關注，目前已出現三部紀錄片、一套電視連續劇、一本暢銷書描述荷姆斯事件。另外一部有關荷姆斯電影即將推出，扮演荷姆斯的演員是珍妮佛·勞倫斯 (Jennifer Lawrence)。

荷姆斯6日提出重審要求，指出去年審判期間一名重要證人在她家中出現，表白其對審判期間發表證詞懊悔異常。此人即是前Theranos實驗室主任羅森朵夫醫師(Dr. Adam Rosendorff)。根據重審動議，羅森朵夫稱，審判期間站在證人台作證時，原希望誠實作證，可是聯邦檢察官試圖讓人認為Theranos公司所有成員都是壞人。