金山市府員工加班費 2021-22財務年度達3.67億

舊金山市府員工2021-22財務年度的加班支出費用高達3.67億元，比上一年度增加超過1億元。(Getty Images)

舊金山 市府員工2021-22財務年度的加班支出費用高達3.67億元，比上一年度增加超過1億元，也比過去十年的任何一年都高出5000萬元以上。

根據舊金山市審計長辦公室薪酬資料，自2012-13財務年度以來，市府員工加班費穩定增加，僅在疫情 期間略有下降，導因是部分政府服務暫時關閉。市府表示，加班費用支付增長，是人員短缺的結果，並且，從現實面來看，支付加班費有時比雇用更多全職員工更便宜。

舊金山市自2012年開始記錄員工加班費，當年花費約1.6億元，占市府員工薪資總額的4.3%。之後的每一年，加班費所占比例逐年增加，僅有在疫情開始時稍有下降。去年則回升至7%。部分部門的加班支出比例，高過舊金山市平均水平7%。其中以消防部門加班費最高、占去年員工薪酬的21%。治安與警察 部門所占比例次之，分別為17%與15%，比2012-13年至少上升9%。

警消單位去年提報加班時間突然增加的主因，是與疫情相關的職位空缺增加，離職與退休比例上升，加上人員因染疫病假。由於無法快速填補這些離開職務的員工，各個部門轉而仰賴加班來達到人員需求。

市府審計長辦公室表示，加班費支出通常比雇用員工便宜，因為加班工作不另計養老金，並且沒有額外的福利費用。此外，根據審計長辦公室公布年度加班報告，若總工作時數不超過每周40小時，部分部門加班費按正常時數費率支付，而非以加班費計算的一個半小時。

警察部門最早於2017-18財務年度就發現，加班時間成本比額外雇用全職人員來得便宜。換言之，以加班代替另外雇用人員，更具成本效益。此外，警察部門也有相當比例的加班費，是由其他城市部門或非城市單位報銷，例如申請警察在活動中執法。

疫情期間，與警察部門相比，消防人員流失率與退休率更高，導致舊金山消防單位部分員工加班費異常高。根據「紀事報」針對2020-21財務年度舊金山市府個人薪資數據分析，消防部門員工平均加班費超過3萬5000元。治安部門(Sheriff's Department)員工平均加班費為3萬3000元，舊金山警察局(SFPD)員工平均加班費為2萬元。

審計長辦公室指出，儘管部分單位認為加班具成本效益，但仍需平衡成本與員工的健康與安全。目前正努力解決職缺問題。新市府預算包括雇用220名警察經費，消防部門預算也將於未來財務年度提供兩所消防員學院資金。