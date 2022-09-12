疫情影響 阿拉米達縣體恤6千企業減免財產稅2.5億

阿拉米達縣估值官羅峰（Phong La）表示，若屋崙華埠業主認為自己的商業財產受疫情影響，估值過高，繳稅額度太多，可申請減免，截至日是9月15日。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣估值官羅峰（Phong La）對本報表示，疫情 爆發的一年內，阿拉米達縣不少商業受影響，相關財產尤其是設備估值減少，財產稅（Property Tax）也相應降低。這一年時間，估值官辦公室為阿縣6000多家企業減免財產稅2.5億元。若屋崙華埠 業主認為自己的商業財產受疫情影響，估值過高，繳稅額度太多，可申請減免，截止日是9月15日。

羅峰說，通常情況下，辦公室每年都會對商業的財產價值進行審查。疫情期間，企業受到嚴重打擊。「因此，辦公室立即做了初步削減，以嘗試和幫助企業，但我們也要確保價值是正確的。疫情期間，企業設備的價值在市場上急劇下降。所以我們在疫情一年內降低了設備的財產稅2.5億。」

羅峰表示，雖然政府沒有統計屋崙華埠總共減免了多少地稅，但有針對行業地稅的統計。在華埠內，主要是餐廳設備的財產稅減免，減免額度從10%到30%不等。減免依據的是設備類型、經營時間，業務範圍有多大，以及什麼類型的餐廳。比如像華埠金牡丹海鮮茶療類似的餐廳，是一個大型的宴會場所。因為疫情不能開放堂食6個月，其地稅減免額度頗高。如果是個小型餐廳，不接受堂食，可以做外賣，椅子、桌子這些設備，都會有一定額度的設備財產稅減免。

羅峰說，商業地產本身的地稅，是否能因為疫情的原因減免，取決於地產價值是什麼，以及何時購買。比如2019年高峰期購買，而目前估值減少，就可能有地稅減免。若在1980年購買，更可能不會得到減免，因為地產估值（註：因加州限制商業地產稅漲幅）可能是實際價值的50%，納稅本來就比較少。

羅峰表示，若華埠業主認為自己的財產稅應該得到減免，可以要求對商業地產的財產稅進行非正式的審查。業主先去估值官辦公室官網填寫表格，寫明地產訊息，聯繫資訊和財產稅減免的原因。估值官辦公室會審核，確定是否符合資格。「如果辦公室拒絕，業主還可以進行第二步，提出上訴，填寫表格，提交給縣書記辦公室，擇日舉行公聽會。不同人員組成的小組，對業主提出的減免原因進行聽證。這個小組獨立於估值官作出決定。」

羅峰提醒華埠業主，提交表格申請財產稅減免的截止日是9月15日。「無論是住宅地產還是商業地產，申請財產稅（或地稅）減免的最後期限都是15日這同一天。我鼓勵每一個覺得自己的財產被過度評估的人，提出上訴。之後，估值官辦公室將與他們聯繫、討論。」