灣區教委徐安拚連任：感謝公立教育「使我能過上現在生活」

教委徐安稱：自己是公立教育的受益者，為感恩回饋公立教育而參與競選 。（記者李怡／攝影）

10日，正值中秋佳節，舊金山 華裔教委徐安，在伽利略高中正式宣布將於11月參與教委一職的連任競選。徐安表示，自己是公立教育 的受益者，為感恩回饋公立教育而參與競選，包括學生、家長、親友在內的200多位支持者到場助陣。

今年3月舊金山市長布里德（London Breed）在她曾就讀的伽利略高中（Galileo High School），任命徐安為教委以填補被罷免教委的職缺，任期到年底。徐安如想連任，須參加今年11月的選舉。

徐安在伽利略高中正式宣布，將於11月參與教委一職的連任競選。（受訪者供圖）

徐安在宣布連任競選時，介紹了自己的成長經歷。她說，父親為了讓自己接受良好的教育，於1979年舉家從中國移民到了美國賓夕法尼亞州伊利市。她說，那裡有25萬人口，但只有40個華人。她6年級就讀於JS Wilson中學，並被指派了一位英語導師瓊斯夫人。她是一位金髮中年女士，每次見到她都會教我新詞彙，但不知為何我只記得「腹瀉」這個詞。我還記得八年級時教我英語語法的賈維斯夫人。

徐安說，她是高中畢業班600人中唯一的中國移民。高中畢業後她入讀賓夕法尼亞州立大學，學習工程學，然後來到加州柏克萊加大讀研究生。徐安說，「我所有的教育都是在公立學校完成的。美國的公共教育使我能夠過上我現在的生活。我很感恩和感激。」

接著，徐安分享了另一個關於疫情期間舊金山公共教育的故事。

徐安說道， 2020年9月，她的雙胞胎兒子在9年級時，因疫情封鎖已經6個月，而Zoom網課也已經上了6周。有一天，她收到了學區 寄來的兩個兒子的成績單，當時她傻眼了，通常成績是A的兒子，這次竟然得了C。從兩個兒子長期網課成績下滑，讓她發現了教育的漏洞。

於是她「接管」了兒子的網課，登錄並開始每天和他一起上課，也開始參加學區教委會會議，「就在那時，我發現學區教委會走在意識形態的道路上，不關心學生是否受苦，我真的很生氣。於是我們與舊金山數千名家長一起，成功罷免了3名教委會成員。」

徐安說道，她的父母來到美國是為了讓我接受更好的教育。她和其他父母也正在為孩子爭取他們應得的教育條件。「當布里德市長讓我有機會成為學校教委成員時，我欣然接受，我想這是一個回饋公共教育的機會，我將全心投身教委工作。」

在競選綱領中，徐安表示，會繼續全身心地投入到教委的工作中，並與學區內部、外部和各社區家長進行交談，以了解學區面臨的挑戰，抓手解決問題。「為孩子們著想，以學生的成績和學術的卓越為目標，不為政治只關注學生的需求和成長。這是我的目標。」