李天明爭取社區經費 灣區5市獲3200萬撥款

在李天明的爭取之下，灣區五市迎來州府慷慨斥資，用於建設社區。 （取自推特）

在華裔州眾議員 李天明（Alex Lee）的努力下，他所在選區的五個城市最近獲得了近3200萬美元的經費，其中包括聖他克拉拉縣的三個城市和阿拉米達兩個城市，這些經費將用於城市社區項目。據這位民選官員稱，這是該地區所見過的最大一筆撥款。

聖荷西 獲得了最大的份額，有1000萬美元用於在貝律耶沙聯合學區（Berryessa Union School District）建造一個學校體育館。密爾比達 市得到250萬美元用於無家可歸者服務和自行車道，聖他克拉拉市得到80萬美元用於完成中央公園的一個操場建設。

鄰近阿拉米達縣紐華克市和佛利蒙市獲得近1800萬美元用於全市範圍的基礎設施項目，如寬帶、自行車保護車道、社區中心和其他支持性服務。

李天明認為，將連續兩年創紀錄的盈餘投資於社區是非常合適的。他說，「所選擇的項目將為我的選區內所有的城市和居民帶來最大的利益。」

26歲的李天明於2020年當選為加州第25區眾議員，在2021年重新繪製選區地圖後，他被劃在了新形成的第24區，該區包括密爾比達、佛利蒙、紐華克和北聖荷西的貝律耶沙地區。在新成立的選區中，大約有53.81%的選民是亞裔。這位進步派的候選人作為第一個公開的雙性戀者和最年輕的議員之一，創造了歷史。

李說，他對為自己的選區獲得數百萬的資金感到「興奮」，稱最令人興奮的撥款是為密爾比達和佛利蒙提供200萬美元的無家可歸者服務。

密爾比達收到150萬美元用於無家可歸者的支持和預防服務，市長陳理查（Rich Tran）說，這將分為三個主要項目：捷運BART車站的安全停車場，為無家可歸的居民提供的淋浴和清潔洗衣計畫，以及資源導航中心，他稱合計250萬美元是該市近年從州議會得到的最大撥款。

聖荷西市的1000萬美元將用於為Piedmont中學建造新體育館，來取代破舊的建於1959年的多功能教室。在聖他克拉拉市，州政府的資金將幫助完成該市中央公園的一英畝全覆蓋操場等一系列社區設施翻新及安裝。

李天明說：「很多時候這樣的項目都會資金不足停擺，所以大筆撥款能讓它們更快地進行並按時完成。我希望明年能為我的選區爭取到更多的資金。」