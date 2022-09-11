創紀錄高溫熱浪 灣區酒廠提前採收葡萄

熱浪導致灣區的葡萄收獲季節提前。（電視新聞截圖）

創紀錄的高溫熱浪 迫使灣區 的一些酒廠比往年提前採收葡萄，從利佛摩到納巴的葡萄園都在想辦法如何保存早熟的葡萄。

「上一季是我們的第25個收成季節，所以這將是第26季，」利佛摩Darcie Kent酒莊的肯特（David Kent）說。但對肯特和Darcie Kent酒廠來說，第26次採收不得不比預期提前開始。

本周的高溫使得眾多酒廠不得不想出保存葡萄的辦法，對於肯特來說，第一步是顯而易見的：「必須確保葡萄園得到良好的灌溉，我們延長了澆水時間，這樣根部就會得到很好的濕潤，並有足夠的供水，」他說。

葡萄園主在檢查葡萄的成熟情況。（電視新聞截圖）

第二步是採收那些可能無法經受如此高溫的葡萄。肯特說：「我們採收了大部分白葡萄，長相思、綠維特利納、香檳和黑比諾等品種。」

納帕的Honig葡萄園和酒廠也做了同樣的事情：提前一個月採摘其赤霞珠。這是一個他們比較滿意的決定。

Honig酒莊的霍尼格（Stephanie Honig）說：「只要果實品嘗起來是成熟的，具有買家索求的所有成分和正確的糖度，就是把它們採收的時刻了。」

至於肯特，他們決定在熱浪期間任赤霞珠暴曬在陽光下，令人驚訝的是，大部分的赤霞珠保持得很好。

現在，隨著熱浪的結束，肯特說，他期待著高調完成收穫季節。「我們正在查看葡萄酒的化學成分，酸度很好。」