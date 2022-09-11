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北加「蚊子山火」擴散緩解 灣區發空氣品質警告

編譯組／綜合10日電
由於高溫天氣緩解，北加「蚊子山火」擴張放緩。（美聯社）
由於高溫天氣緩解，北加「蚊子山火」擴張放緩。（美聯社）

發生在普萊賽縣（Placer）和艾爾度拉多縣（El Dorado）的「蚊子山火」（Mosquito Fire），周五（9月9日）夜間開始逐漸放慢擴張速度。這場始於周二（9月6日）晚間的野火吞噬了乾燥的山地森林，摧毀了房屋，已使大約5700居民逃離，幾乎沒有時間收拾財物。

「蚊子山火」在普萊賽縣牛軛水庫（Oxbow Reservoir）以北開始，到周六（9月10日）上午已經燒毀了3萬3700英畝，成為加州本季迄今為止最大的野火之一，目前的控制率仍為0%。考慮到即將到來的煙塵和霧霾，灣區空氣品質管理局（Bay Area Air Quality Management District）已發出空氣品質警告。

周五的天氣變化導致蚊子山火的增長速度放緩。雖然蚊子山火在周四狂掃了2萬1000多英畝，周五又瘋狂擴散了8500英畝，但其增長速度在一夜之間放緩，到周六上午增加4200英畝。消防官員解釋說，濕度的增加與較低的溫度和較慢的風速有關，這些都有助於減緩火勢。

加州森林防火廳（Cal Fire）的火災分析員斯考特（Rob Scott）解釋，周四是火勢增長的 「大日子」。溫度達到95度，濕度為15%，風速為每小時6英哩，這些都有助於火災的蔓延。但在周五，這些條件有所改善：溫度下降到88度，濕度為20%，風速低於每小時3英哩。他說，未來幾天的火勢將取決於風和煙的作用，如果煙霧停留在火場上空，這意味著火場會被封住、較為平靜。

官員們說，周六氣溫仍保持在100度以上，在陡峭的地形上灌救仍然十分困難。

失控山火的影響已經迅速擴大到火災周邊地區以外，沙加緬度谷部分地區的空氣質量達到危險的AQI水平，超過300；灣區周六也開始體驗到品質下降的影響。

由於野火在全加州燃燒，本周至少有6個縣的14個加州學區關閉教室，119所學校的9萬多名學生被送回家；蚊子山火疏散人員擠滿了疏散中心。

山火 加州 灣區

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