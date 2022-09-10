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49人隊長出爐 新任四分衛蘭斯未上榜

記者王子涵／舊金山報導
49人公布新賽季六名隊長人選，首發四分衛蘭斯並不在其中。（Instgram截圖）
49人公布新賽季六名隊長人選，首發四分衛蘭斯並不在其中。（Instgram截圖）

舊金山49人公布了新賽季六位隊長的人選，其中剛剛升任首發四分衛的蘭斯（Trey Lance）並未得到隊長的稱號。

隊長的頭銜是由隊內投票得出，基托（George Kittle）、威廉姆斯（Trent Williams）、阿姆斯特德（Arik Armstead）、沃納（Fred Warner）和博薩（Nick Bosa）成為隊長，其中防守端峰博薩是第一次被授予隊長稱號。

蘭斯表示，成為隊長一直是他努力的目標，所有被選中的隊友都以非常高的水平比賽，沒有人是「笨蛋」。「我給他們每一個人都投了票，所以每一個人的值得隊長的頭銜。」蘭斯補充說，「這絕對是我前進的目標，這些人已經證明了他們的價值，這也是這個聯盟的意義所在。」

近端鋒基托已經是第五次擔任隊長一職，而近期他的健康狀態卻令人擔憂。在本周一的訓練中，他的腹股溝受傷，使他無法繼續參加接下來的訓練比賽。本周日，49人也將迎來與芝加哥熊隊的賽季揭幕戰，他也被列為出戰成疑。

在已經宣布隊長的25支隊伍中，只有西雅圖海鷹隊和克利夫蘭布朗隊的四分衛未成為隊長。蘭斯的隊內投票是第七位，與成為隊長只差一點。主教練沙納漢（Kyle Shannon）表示，外接手薩繆爾（Deebo Samuel）投票結果是第八位。

沙納漢表示，這是蘭斯擔任首發四分衛的首個賽季，他還有很多向隊友學習的空間。「如果我想讓他成為隊長，我當然可以作弊。」沙納漢表示，「但我同意球隊的共同選擇，並選擇前六名作為球隊領袖。」

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