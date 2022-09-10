聖他克拉拉縣持紅藍、白雙卡 明年須指定醫生

聖縣成為試點，未來紅藍白卡雙卡持有人，需加入指定醫生計畫。（記者李榮／攝影）

很多華人都同時持有聯邦醫療保險 （Medicare，俗稱紅藍卡 ），以及加州低收入醫療保險（Medicaid，在加州為Medi-Cal，俗稱白卡 ）。過往如果是紅藍卡加白卡，通常理賠的八成由紅藍卡負擔，另外兩成由白卡負擔，好處是同時持紅藍卡與白卡的「雙卡人士」，可以自由選擇醫生，但當然有時會碰到專科醫生拒收白卡人士的情況。因此，許多雙卡人士還是會選一家私人保險公司投保，醫療福利的防護網更好，缺點就是必須指定一個家庭醫生，找專家必須由家庭醫生轉介，且非急症無法享受某些醫院的服務。

然而，明年開始，聖他克拉拉縣的雙卡人士規定將有所改變，由於聖縣將成為加州的試點計畫，未來雙卡人士下個月起就會收到政府通知，必須加入一個指定醫生的計畫。

保險經紀人璩以中指出，新的規定在聖他克拉拉縣縣是試點，過兩年以後預計加州將擴大至所有的縣都會如此規定。基本就是在下個月起，聖他克拉拉縣所有雙卡人士會收到通知，要求投保人必須加入一個指定醫生的計畫，在明年1月生效。

目前所有保險公司也告訴他們持雙卡投保人無需擔心，保險公司內部巳經幫助他們轉了新計畫，但事實是，目前在聖他克拉拉縣於2023年只有一家保險公司同政府簽有合約，其它公司都沒有，「表面看起來所有公司保險內容相同福利相當，但理賠時卻有很大分別，提醒民眾必須注意細節。」

他表示，新的改變會造成雙卡投保人士及醫生申請白卡理賠上有所不同，甚至也有可能碰上醫生拒收與政府沒有合約的保險公司投保人，所以建議民眾一定要先搞清楚實際的變動，避免屆時看醫師碰到問題。他進一步解釋，其實加州政府幾年前就計畫對雙卡人士做一些改變，但一直沒有認真執行，「這次聖縣的試點是政府下決心必須做出這個改變，所以持紅藍卡加白卡的雙卡人士必須早作準備。」