矽谷民選官員拍音樂視頻 促多元反仇亞

多位民選官員參加論壇，呼籲促進多元、減少仇亞與歧視。（讀者提供）

由於仇亞與歧視事件頻傳，包括聖他克拉拉市市長吉爾摩（Lisa Gillmor）、佛利蒙市長高敘加、聖安東尼奧山社區學院董事會主席Jay Chen、聖他克拉拉縣議員李洲曉，以及Kenson Ventures創始人兼董事長方瑞賢等人參加公民領導論壇，並於會中討論應對方法。論壇中宣布「All of Us Belong Here（我們都屬於這塊土地）」音樂視頻製作完成，期待藉由音樂視頻凝聚力量，推廣多元文化，喚起對反歧視的重視。

論壇由全美國亞裔 聯盟總裁黃錦斻、丁丁電視創始人丁維平主持。主辦單位介紹，2020年爆發新冠肺炎疫情 引發許多人的恐懼，再加上錯誤資訊的迅速傳播，導致隨之而來連串仇亞與歧視的事件，不少亞裔美國人遭受身體或語言攻擊，很多人在公共場所感到不安全、不受歡迎，也有亞裔企業成為攻擊目標。

事實上，根據Stop AAPI Hate的數據，光是自疫情開始到2021年的8月份，就發生9000多起反亞裔事件。因此，政府與社會必須對這種情況高度重視，積極採取更有力的應對措施以制止仇恨蔓延。

「All of Us Belong Here」音樂視頻導演兼發行人丁維平表示，希望透過音樂語言描繪出「無論來自何處，我們都屬於這裡，這兒是我們共同的家園。」她說，來自於世界各個國家的各族裔人們聚集在美國，一起創建安全和諧社區、共同創造美好未來。在視頻中，共有包括灣區的20多位市長、議員、縣長、學區委員等60多人，以及多個社團和機構參與，「各族裔要團結，反對歧視與仇恨。美國擁有多元文化，互相欣賞來自於各地的不同文化，激發大家的凝聚力， 實現各自的夢想。」

「All of Us Belong Here」音樂視頻由長期參與社區的黃錦斻作詞作曲，方瑞賢、黃錦斻擔任主要製作人。他們介紹，這段僅三分鐘多的音樂視頻，其實花了兩個月的時間製作，大家費了很大的努力邀請眾多各族裔領袖、少年兒童參加，希望展現多元文化。包括高敘加、前聯邦眾議員本田實（Mike Honda）等人，都簽名支持此活動。

Jay Chen表示，自己在洛杉磯一個華人不多的社區長大，曾經親身歷種族歧視 ，「但是有一些事情是不能妥協的。比如說我們的種族、我們從哪裡來等，這些事情是我們不能妥協。因為，亞裔對美國在科技、經濟與文化等各個領域都有傑出的貢獻。我們也是這個國家的主人！」

在論壇中高敘加分享自己的從政經驗，並表示自己競選加州參議員就是要為各族裔選民服務。聖他克拉拉市市長吉爾摩則表示，聖他克拉拉亞裔人口已經超過40%，城市多元化有活動，亞裔在城市中當然應該有的聲音，「聖他克拉拉非常推崇多元化，讓各族裔人民實現美國夢。」

Kenson Ventures創始人兼董事長方瑞賢補充，自己向來熱衷於參與各種公益事業，就是想解決一些社會問題。期待更多人加入社會公益活動，共同解決社會面臨的挑戰。