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聖荷西助租客 60家庭免遭驅逐

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖荷西市住房部門代表向群眾匯報工作成果。（記者陳爍嘉／翻攝）
聖荷西市住房部門代表向群眾匯報工作成果。（記者陳爍嘉／翻攝）

聖荷西市鄰里服務和教育委員會日昨通過Zoom會議，報告市反流離失所策略、兒童和青少年權利法案審計報告，Coyote Creek Trail安全試點項目狀態報告。

市府住房部門表示，聖荷西市在3月31日結束了加州新冠時期租金補助項目的驅逐保護。為防止弱勢群體在6月30日之後因未付租金被房東驅逐，減輕一些房東可能經歷的租金損失，市府積極聯繫房客，發起驅逐分流和安居項目。

根據住房部門通過該會議提供的數據，截至8月21日，聖荷西市利用加州新冠時期租金補助項目的資金，為1萬620個家庭提供了1.278億元的經濟補助，其中的1.072億元提供給了「非常和極其低收入家庭」。

聖荷西市在2021年開設了兩家永久性的驅逐預防幫助中心（Eviction Prevention Help Centers），以幫助租客提交住房申請和其他幫助。這兩家幫助中心自設立以來，為近500個家庭提供了法律幫助，這些家庭大部分是由於無法支付房租而受到了終止租賃通知，或者受到了非法居留的起訴。

這兩家幫助中心分別位於市政大樓12樓和Franklin McKinley學區，接受無預約上門求助。隨著疫情的緩和，聖荷西市打算只保留位於市政大樓的驅逐預防幫助中心。這家幫助中心將繼續協調房東與有困難的租戶之間的溝通，為極為困難的租戶支付租賃幫助申請。

根據住房部門通過該會議提供的數據，截至2021至2022年第四季度，驅逐預防幫助中心協助了625個到達現場求助的家庭和2241個打電話求助的家庭完成租金補助申請。共239個家庭通過中心得到了法律幫助，至少60個家庭得到了在法庭上的法律援助。

驅逐預防幫助中心能夠提供漢語服務，還能在工作日由矽谷法律基金會和灣區法律援助矽谷（為有需要的租客提供現場法律服務。

另外，為了減輕延遲的租金救濟，進一步保障租戶不被驅逐，5月份聖荷西市啟動了驅逐分流和安居項目。該項目利用市縣政府從聯邦緊急租金援助基金（federal Emergency Rental Assistance funds）中獲得的剩餘資金，迅速向房東補齊未被支付的款項。這個項目共服務了48個有需要的家庭，其中約有10個家庭獲得了共17萬5000元的緊急援助。

除了市反流離失所策略的報告，聖荷西市鄰里服務和教育會議還向群眾匯報了兒童和青少年權利法案審計報告，並簡單介紹了Coyote Creek Trail安全試點項目狀態報告。

租金 聖荷西 房東

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