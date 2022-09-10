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聖荷西市長候選人支持率 查維茲38%馬漢37%

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖荷西市長候選人查維茲。（記者陳爍嘉／攝影）
聖荷西市長候選人查維茲。（記者陳爍嘉／攝影）

聖荷西市長候選人查維茲（Cindy Chavez）日前宣布，她的市長競選活動獲得了市議會除馬漢（Matt Mahan）以外的所有市議員的支持。根據馬漢競選團隊發布的最新民意調查，聖荷西市的兩位市長候選人目前旗鼓相當，他們的初始投票率僅差一個百分點，查維茲的支持率為38%，馬漢的支持率為37%。

查維茲和馬漢說宣傳的政見里有許多重合之處，比如對城市環境的清理，解決遊民危機，重整警局配置，建造更多住房等。

近月來，查維茲因其團結市縣兩級攻府，加強政府各個部門合作的理念獲得許多官員的站隊支持。馬漢是聖荷西市新加入的市議員，給許多人的印象還是愛心商人。比起在政壇上活躍多年的查維茲，馬漢且前在政治方面的人脈和活動參與度上都較為吃虧。但馬漢因其嚴懲犯罪人員，透明化政府決策流程和辦事結果的主張，也獲得了許多居民的支持。

查維茲的支持者Garza表示，查維茲一直在接觸社區，為社區工作。查維茲在疫情最嚴重的時候用言語和行動為社區居民做努力，她甚至為不在自己選區的居民提供消毒劑，女性用品等物品。

但網友San懷疑查維茲是個腐敗的政治家，離普通市民有些距離，因為她經常與工會和企業合作。

網友Sanchez質疑查維茲的在政府預算上的規畫能力，還擔心她當選市長後，整個市議會都將被她掌控。

支持馬漢的網友Caprice表示，聖荷西市需要改變，他希望能看到有真實社會經驗的馬漢為城市帶來他的新點子和新能量。

市議員戴維斯上個月表示，在過去的兩個月里，他一直在比較分析查維茲和聖荷西市議員馬漢，試圖判斷出誰是最佳的聖荷西市長候選人。

戴維斯認為，合作是解決聖荷西市一些棘手的社會問題的辦法，他相信查維茲更有能力與其他政府部門和社會團體建立友好合作關係，期待查維茲能夠改變現有分裂政治(divisive politics)的窘況。

一些中立市民认为，兩位市長候選人各有自己獨特的優勢。查維茲十分熟悉政府的運作，她與很多官員的舊交，她能夠協調各部門進行合作，為人民處理問題。馬漢雖然在官場上沒有太多舊交，但這也使得他更能夠自由地為提升政府透明度做出政策上的改進，使人民受益。

聖荷西市長候選人馬漢。（圖片取自競選官網）
聖荷西市長候選人馬漢。（圖片取自競選官網）

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