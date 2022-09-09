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高溫+颶風雷爆 北加火災風險提高

編譯組／灣區綜合電
加州正遭受破紀錄熱浪，近一周內為全加州帶來三位數的氣溫，極端熱浪提高加州火災風險。(Getty Images)
加州正遭受破紀錄熱浪，近一周內為全加州帶來三位數的氣溫，極端熱浪提高加州火災風險。(Getty Images)

加州正遭受破紀錄熱浪，近一周內為全加州帶來三位數的氣溫，導致難以控制快速蔓延的野火。颶風凱伊(Hurricane Kay)在沿海地區的殘餘，也可能於本周末登上加州海岸，帶來雷電與閃電，在沒有下雨情況下，增加引發危險的雷擊火災機會。

消防員正在北加與南加地區，在破紀錄高溫中，與火災對抗。北加州錫斯基尤縣(Siskiyou County)2日發生大火，迅速燒毀數千英畝土地，造成兩人死亡，並摧毀至少50間房屋與其他建築物。

灣區大部分地區與中海岸地區在本季節持續免受極端野火的影響。但是，消防員與科學家表示，當前歷史性高溫正導致已乾涸的野草、灌木與樹林變得乾燥，易於燃燒。洛杉磯加大科學家史溫(Daniel Swain)表示，這種極端熱浪，正對植披進行烘烤，導致樹木更加乾燥易燃。

時序到了北加州的秋天，樹木失去水分，加上數月以來並無可測量的降雨，困擾灣區和中央海岸的三位數高溫，基本上蒸發了剩下的少量水分。加州消防局聖馬刁-聖他克魯茲地區林務員桑普森(Rich Sampson)表示，熱浪發生之前，樹木等易燃材料已處於缺乏水份的臨界水平歷史新低點，然後又遇上高溫。

雪上加霜的是，未來可能出現雷暴。颶風凱伊目前正在下加州半島海岸附近旋轉。預計於本周末將減弱。但是，來自這個颶風系統的熱帶水分，可能顯示加州中部與北部將於本周末和下周出現雷爆。史溫指出，令人擔憂的是乾燥或幾乎乾燥的閃電，加上目前正在經歷前所未有的熱浪高溫，將是一場噩夢。

史溫表示，由於乾燥氣團盤旋，火災風險集中在中加州和北加。南加州的風險明顯不同，同一個熱帶系統可能帶來水分，代表著強勢降雨，可能引發山洪暴發。他指出，儘管機率可能低於50%，但也並非太低，雷電加上乾燥氣候所引發火災的機率，可能於未來幾天上升。

不過，一切預測都為之過早。加州消防局聖馬刁-聖他克魯茲地區局長阿姆斯壯(Nate Armstrong)表示，他每幾個小時就查看氣象預估變化，現在下結論還太早。

然而，儘管閃電在灣區相當罕見，但若發生，可能產生巨大影響。2020年8月，熱帶風殘餘導致加州北部與中部發生雷暴，一連串雷擊點燃加州有紀錄以來最大十場野火的其中四場火災。

加州 高溫 北加

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