告別熱浪 灣區9日起逐步降溫 下周將明顯變涼爽

灣區本周持續高溫，許多地區停電或限電。氣象學家表示，幸運的是，熱浪終將結束，自周五開始到整個周末，氣溫將逐步下降，預計下周將有更多降溫。(Getty Images)

加州 民眾已忍受七天的酷熱氣候，8日氣溫再度升高。不過，氣象學家表示，幸運的是，熱浪終將結束，自9日開始到整個周末，氣溫將逐步下降，預計下周將降溫更多。

灣區 本周一溫度創下歷史新高，費爾菲爾德(Fairfield)最高氣溫達到117度。聖荷西周二創下歷史紀錄109度。甚至是可因沿海海層而冷卻氣溫的舊金山，市中心也有超過90度高溫 。

然而，目前停在美國西岸大部分地區的高壓系統，正在減弱當中並逐漸消失。金門氣象局暨聖荷西州立大學氣象學家諾爾(Jan Null)表示，8日將是最後一個大熱天，接下來氣溫將逐漸下降。

過去一周，高氣壓系統在美西大部分地區上空盤旋，並將熱空氣困在加州上空，這種情況被稱為「熱穹頂」(heat dome)現象，產生連續多日的極端高溫。即使是因為有太平洋冷卻效應、經常有自然空調可流經灣區，也無法克服這空氣團的大型規模及炎熱溫度。

國家氣象局灣區辦公室氣象學家賓蓋曼(Brook Bingaman)表示，若你已看到一隻大象坐在房間內，有人嘗試把大象推開，卻幾乎無法發揮作用。這就像是灣區所處的小型海洋層一樣。如同無法把大象推開，亦無法抗拒籠罩高溫。需大更強大力量，來推動難以移動的熱蓋現象。

高壓系統長時間停滯，就像目前在加州停留一周的熱蓋現象。任何時候，只要一個天氣模式在一個地區停留很長一段時間，就會發生極端天氣。國家氣象局一周前發布的過熱警告，已延長至8日晚上8時。熱穹頂高溫覆蓋灣區與南邊大部分地區，直至聖他克魯茲山脈。

一直到9日，高壓系統才會真正開始減弱並且變小，溫度將開始下降。賓蓋曼指出，灣區本周日11日的氣溫，應該可離開三位數的高溫。

這個周末，中谷地區氣溫也將下降，大約自本周六開始。到了下周，氣溫應該會接近正常水平。賓蓋曼表示，每個人若能再忍耐一天，將從周五開始到下周，每天都能感覺到一天比一天更涼爽。