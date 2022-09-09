熱浪來襲接連停電 民眾想搬家 晚上摸黑煮飯大嘆受不了

天氣異常炎熱，許多人選擇到海邊避暑。（記者李榮╱攝影）

近日氣候異常炎熱，南灣多個地方氣溫飆高到109、110度、甚至一度超過111度，幾乎是同時期沙漠氣候拉斯維加斯的溫度。但更讓人難受的是，就在熱浪 來襲的同時，電力公司數度警告將限電，並輪流停電，有些地方更是接二連三停電。有華人 家中連續停電，甚至一天停兩次，下午「逃難」去咖啡店上班，晚上回家摸黑煮飯，「真的受不了，想搬家了！」

住在聖荷西的Ellie Chen指出，這幾天天氣非常熱，沒想到又碰上接連停電，每天都停好幾小時，其中一天還停了十多個小時。原本以為家中裝了太陽能板應該不受停電的困擾，但後來才發現，因為當初沒有裝儲電的電池，所以就算有太陽能板，在電網停電時家中還是沒電。

她表示，停電非常麻煩，先是電動的車庫門無法正常運作，得靠手拉，她個子小力氣不大，光開個車庫門就搞得很狼狽。再來就是長期的停電造成冰箱溫度升高，不少凍庫內的食物逐漸解凍。她指出，如果只是突發事件她覺得還能接受體諒，然而這幾天下來，居然連續多次停電，實在非常難受，頻率高到讓她動了搬家的念頭，找一個基礎設施穩健的地方居住。

在科技公司上班的陳瑞也說，天氣炎熱的情況之下停電非常的不方便。前天太陽快下山時家中突然停電，附近社區全部都黑漆一片，他趕緊帶著全家到公司享受空調。沒想到回家時電還是沒來。在沒有冷氣情況下，屋內悶熱難耐，全家只好都在一樓的客廳打地鋪睡覺，小孩更是直接在窗戶旁躺著，「剛開始小孩覺得睡在地板上新鮮好玩，但後來睡不著就開始鬧情緒。」

他表示，這次熱浪來襲許多朋友都受不了，有家裡沒有裝空調的同事趕緊到賣場購買簡易冷氣，但跑了幾家都沒現貨。另外，也有朋友打算買發電機，為的就是維持冰箱的溫度，讓食物在冰箱沒電時不要壞掉，「朋友都在討論應急的措施。但是大家共同的疑問就是：為什麼電力會如此不足？三天兩頭停電？」

但也有人苦中作樂。華人劉先生就表示，在全球暖化的大環境下，氣候異常恐怕已屬常態，只得想辦法適應，並依照電力公司的方式節電。像他就登記了電力公司的節能計畫，在尖峰時間讓家中的智能空調控制器自動提高設定的溫度4度，以減少尖峰時期的用電量，也算是為避免電網斷電盡一點力量，還能拿到一些獎勵。

他表示，因為停電與控制用電，這幾天晚餐都特意上館子，吃完飯再到健身 房待上兩小時、運動完洗好澡再回家，避開尖峰用電時間在家，「結果發現健身晚間比起平常更擁擠，原來是不少人都因為家中停電跑去避暑。」