我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

熱浪來襲接連停電 民眾想搬家 晚上摸黑煮飯大嘆受不了

記者李榮／灣區報導
天氣異常炎熱，許多人選擇到海邊避暑。（記者李榮╱攝影）
天氣異常炎熱，許多人選擇到海邊避暑。（記者李榮╱攝影）

近日氣候異常炎熱，南灣多個地方氣溫飆高到109、110度、甚至一度超過111度，幾乎是同時期沙漠氣候拉斯維加斯的溫度。但更讓人難受的是，就在熱浪來襲的同時，電力公司數度警告將限電，並輪流停電，有些地方更是接二連三停電。有華人家中連續停電，甚至一天停兩次，下午「逃難」去咖啡店上班，晚上回家摸黑煮飯，「真的受不了，想搬家了！」

住在聖荷西的Ellie Chen指出，這幾天天氣非常熱，沒想到又碰上接連停電，每天都停好幾小時，其中一天還停了十多個小時。原本以為家中裝了太陽能板應該不受停電的困擾，但後來才發現，因為當初沒有裝儲電的電池，所以就算有太陽能板，在電網停電時家中還是沒電。

她表示，停電非常麻煩，先是電動的車庫門無法正常運作，得靠手拉，她個子小力氣不大，光開個車庫門就搞得很狼狽。再來就是長期的停電造成冰箱溫度升高，不少凍庫內的食物逐漸解凍。她指出，如果只是突發事件她覺得還能接受體諒，然而這幾天下來，居然連續多次停電，實在非常難受，頻率高到讓她動了搬家的念頭，找一個基礎設施穩健的地方居住。

在科技公司上班的陳瑞也說，天氣炎熱的情況之下停電非常的不方便。前天太陽快下山時家中突然停電，附近社區全部都黑漆一片，他趕緊帶著全家到公司享受空調。沒想到回家時電還是沒來。在沒有冷氣情況下，屋內悶熱難耐，全家只好都在一樓的客廳打地鋪睡覺，小孩更是直接在窗戶旁躺著，「剛開始小孩覺得睡在地板上新鮮好玩，但後來睡不著就開始鬧情緒。」

他表示，這次熱浪來襲許多朋友都受不了，有家裡沒有裝空調的同事趕緊到賣場購買簡易冷氣，但跑了幾家都沒現貨。另外，也有朋友打算買發電機，為的就是維持冰箱的溫度，讓食物在冰箱沒電時不要壞掉，「朋友都在討論應急的措施。但是大家共同的疑問就是：為什麼電力會如此不足？三天兩頭停電？」

但也有人苦中作樂。華人劉先生就表示，在全球暖化的大環境下，氣候異常恐怕已屬常態，只得想辦法適應，並依照電力公司的方式節電。像他就登記了電力公司的節能計畫，在尖峰時間讓家中的智能空調控制器自動提高設定的溫度4度，以減少尖峰時期的用電量，也算是為避免電網斷電盡一點力量，還能拿到一些獎勵。

他表示，因為停電與控制用電，這幾天晚餐都特意上館子，吃完飯再到健身房待上兩小時、運動完洗好澡再回家，避開尖峰用電時間在家，「結果發現健身晚間比起平常更擁擠，原來是不少人都因為家中停電跑去避暑。」    

健身 華人 熱浪

上一則

聖荷西市長要求PG&E立即更換故障基礎設施

下一則

高溫+颶風雷爆 北加火災風險提高

延伸閱讀

家長抗議洛杉磯聯合學區在熱浪中沒有替學生做更多

家長抗議洛杉磯聯合學區在熱浪中沒有替學生做更多
聖荷西市長要求PG&E立即更換故障基礎設施

聖荷西市長要求PG&E立即更換故障基礎設施
加州用電量創新高 灣區多地大因「混亂誤解」意外被停電

加州用電量創新高 灣區多地大因「混亂誤解」意外被停電
美西熱浪前腳剛要走 氣象預報：更多野火接著來

美西熱浪前腳剛要走 氣象預報：更多野火接著來
高溫添負荷 灣區開始輪流停電

高溫添負荷 灣區開始輪流停電

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20

超人氣

更多 >