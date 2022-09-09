聖他克拉拉縣水利局委員薛乃莊談節水

聖他克拉拉縣水利局委員薛乃莊將談氣候變化與節水。（水利局提供）

近日氣候異常炎熱，面對氣候暖化造成嚴重熱浪侵襲，再加上嚴峻乾旱導致缺水大危機。聖他克拉拉縣縣水利局（Santa Clara Valley Water District）委員薛乃莊（Nai Hsueh），將於16日在金山灣區 媽媽教室專題演講，為大家剖析乾旱危機，以及缺水隊民眾的生活及大自然的影響，並且分享攜手同心對抗加州 乾旱的方法。同時，薛乃莊也會介紹聖他克拉拉縣水利局目前的短程及長程的計畫，希望大家更認識水利局的角色，並一起節水、與災難共存 。

薛乃莊是聖他克拉拉縣縣水利局委員。聖他克拉拉縣水利局共有七位民選的委員，薛乃莊代表第五選區，代表包括庫比蒂諾、薩拉度加、聖荷西 部分地區、桑尼維爾Central Expressway以南，以及一小部分的聖他克拉拉市。薛乃莊從2012起當選，在2016、2020取得兩次連任，至今已經水利局擔任委員超過10年。

薛乃莊當天演講題目為「如何攜手同心對抗加州乾旱，一起嚴峻節水與災難共存」。時間：9月16日（周五）上午10時至11時30分。上課地點為Zoom網路會議。Meeting ID：998-806-3500。Password：Modesto101「M請大寫」 ) 。詢問電話：（408）252-7070。