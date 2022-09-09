我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

聖他克拉拉縣水利局委員薛乃莊談節水

記者李榮／聖荷西報導
聖他克拉拉縣水利局委員薛乃莊將談氣候變化與節水。（水利局提供）
聖他克拉拉縣水利局委員薛乃莊將談氣候變化與節水。（水利局提供）

近日氣候異常炎熱，面對氣候暖化造成嚴重熱浪侵襲，再加上嚴峻乾旱導致缺水大危機。聖他克拉拉縣縣水利局（Santa Clara Valley Water District）委員薛乃莊（Nai Hsueh），將於16日在金山灣區媽媽教室專題演講，為大家剖析乾旱危機，以及缺水隊民眾的生活及大自然的影響，並且分享攜手同心對抗加州乾旱的方法。同時，薛乃莊也會介紹聖他克拉拉縣水利局目前的短程及長程的計畫，希望大家更認識水利局的角色，並一起節水、與災難共存 。

薛乃莊是聖他克拉拉縣縣水利局委員。聖他克拉拉縣水利局共有七位民選的委員，薛乃莊代表第五選區，代表包括庫比蒂諾、薩拉度加、聖荷西部分地區、桑尼維爾Central Expressway以南，以及一小部分的聖他克拉拉市。薛乃莊從2012起當選，在2016、2020取得兩次連任，至今已經水利局擔任委員超過10年。

薛乃莊當天演講題目為「如何攜手同心對抗加州乾旱，一起嚴峻節水與災難共存」。時間：9月16日（周五）上午10時至11時30分。上課地點為Zoom網路會議。Meeting ID：998-806-3500。Password：Modesto101「M請大寫」 ) 。詢問電話：（408）252-7070。

加州 灣區 聖荷西

上一則

聖荷西大停電 市長命PG&E速修復

下一則

防新冠變種病毒 二價疫苗聖他克拉拉縣開打

延伸閱讀

加州用電量創新高 灣區多地大因「混亂誤解」意外被停電

加州用電量創新高 灣區多地大因「混亂誤解」意外被停電
洛城新語／加州不適人居愈來愈真實

洛城新語／加州不適人居愈來愈真實
新州旱象加劇 15郡重度乾旱

新州旱象加劇 15郡重度乾旱
紐新康三州乾旱惡化 長島擴大限水

紐新康三州乾旱惡化 長島擴大限水
乾旱缺水 加州稻米產業遭重創 逾半稻田空了

乾旱缺水 加州稻米產業遭重創 逾半稻田空了

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況