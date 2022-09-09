我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

防新冠變種病毒 二價疫苗聖他克拉拉縣開打

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪呼籲居民完成二價加強劑注射，以保護自己和他人的安全。（記者陳爍嘉／翻攝）
聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪呼籲居民完成二價加強劑注射，以保護自己和他人的安全。（記者陳爍嘉／翻攝）

聖他克拉拉縣政府於日前宣布，縣府所轄的大型疫苗接種站及各地的診所，都已開放二價新冠加強劑的預約。最新的莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer）二價疫苗加強劑，都是針對新冠肺炎變種病毒所研發的。這類加強劑也被稱為「更新版的加強劑」。

Omicron變體於2021年秋季首次出現在美國，並於2021年12月中旬成為美國的主導變體。隨後的BA.4和BA.5變體新冠病毒於2022年春季在美國出現。更新版的加強劑能幫助接種者防禦新型冠狀病毒的原始毒株、BA.4變體病毒，以及目前占主導地位的Omicron BA.5變體所帶來的傷害。

輝瑞加強劑將適用於12歲及以上的人，而莫德納加強劑將適用於18歲及以上的人。根據聯邦建議，聖縣將不再向有資格獲得二價加強劑的人提供原始的新冠疫苗加強劑。舊版加強劑仍然適用於5-11歲年齡段的人。根據疾病控制中心的說法，人們可以在完成初始系列的新冠疫苗接種或注射新冠加強劑的兩個月後，接種新的二價加強劑。

這兩款更新版的新冠疫苗還沒有經過人體實驗，但為了控制秋冬季可能出現的大流行，二價加強劑已獲得了緊急授權。對此，衛生官員解釋，每年注射的流感疫苗，也都只是更換部分病毒株，並沒有每一次都有進行人體實驗。聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（SaraCody）表示，對這兩款二價新冠疫苗的加強劑的安全性有信心。

柯迪7日表示，二價疫苗將幫助抵抗新冠重症，降低住院率，減少死亡率。她提醒民眾，在城市廢水中依然可以檢測到大量新冠病毒，依然還有很多居民因新冠住院，聖縣每周還有10-15位居民死於新冠，「我們應該盡可能地做出行動，保護我們自己和別人」。

聖他克拉拉縣醫學中心副首席醫療官湯儀（Dr.JenniferTong）表示：希望二價新冠疫苗加強劑將減緩新冠的傳播速度，並減輕秋季或冬季病例數量激增可能對社區帶來的傷害。

湯儀鼓勵每個人就接受二價Omicron新冠加強疫苗諮詢他們的主治醫生。那些沒有初級醫療保健提供者或預約有困難的人可以通過www.sccfreevax.org網站預約二價疫苗的接種。

流感疫苗 Omicron 莫德納

上一則

聖他克拉拉縣水利局委員薛乃莊談節水

下一則

阿拉米達縣警涉殺人案 死者為亞裔夫婦

延伸閱讀

長新冠潛藏憂鬱危機 科學家警告可能引發自殺念頭

長新冠潛藏憂鬱危機 科學家警告可能引發自殺念頭
新冠疫情趨緩 紐約取消地鐵、公車口罩令

新冠疫情趨緩 紐約取消地鐵、公車口罩令
新加強針雙功效 可抗原始變種病毒

新加強針雙功效 可抗原始變種病毒
紐約州解除地鐵、公車口罩令…快打Omicron補強針

紐約州解除地鐵、公車口罩令…快打Omicron補強針
「每年接種1次」 新冠補強針 聯邦擬列年度接種劑

「每年接種1次」 新冠補強針 聯邦擬列年度接種劑

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況