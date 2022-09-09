防新冠變種病毒 二價疫苗聖他克拉拉縣開打

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪呼籲居民完成二價加強劑注射，以保護自己和他人的安全。（記者陳爍嘉／翻攝）

聖他克拉拉縣政府於日前宣布，縣府所轄的大型疫苗接種站及各地的診所，都已開放二價新冠加強劑的預約。最新的莫德納 （Moderna）及輝瑞（Pfizer）二價疫苗加強劑，都是針對新冠肺炎變種病毒所研發的。這類加強劑也被稱為「更新版的加強劑」。

Omicron 變體於2021年秋季首次出現在美國，並於2021年12月中旬成為美國的主導變體。隨後的BA.4和BA.5變體新冠病毒於2022年春季在美國出現。更新版的加強劑能幫助接種者防禦新型冠狀病毒的原始毒株、BA.4變體病毒，以及目前占主導地位的Omicron BA.5變體所帶來的傷害。

輝瑞加強劑將適用於12歲及以上的人，而莫德納加強劑將適用於18歲及以上的人。根據聯邦建議，聖縣將不再向有資格獲得二價加強劑的人提供原始的新冠疫苗加強劑。舊版加強劑仍然適用於5-11歲年齡段的人。根據疾病控制中心的說法，人們可以在完成初始系列的新冠疫苗接種或注射新冠加強劑的兩個月後，接種新的二價加強劑。

這兩款更新版的新冠疫苗還沒有經過人體實驗，但為了控制秋冬季可能出現的大流行，二價加強劑已獲得了緊急授權。對此，衛生官員解釋，每年注射的流感疫苗 ，也都只是更換部分病毒株，並沒有每一次都有進行人體實驗。聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（SaraCody）表示，對這兩款二價新冠疫苗的加強劑的安全性有信心。

柯迪7日表示，二價疫苗將幫助抵抗新冠重症，降低住院率，減少死亡率。她提醒民眾，在城市廢水中依然可以檢測到大量新冠病毒，依然還有很多居民因新冠住院，聖縣每周還有10-15位居民死於新冠，「我們應該盡可能地做出行動，保護我們自己和別人」。

聖他克拉拉縣醫學中心副首席醫療官湯儀（Dr.JenniferTong）表示：希望二價新冠疫苗加強劑將減緩新冠的傳播速度，並減輕秋季或冬季病例數量激增可能對社區帶來的傷害。

湯儀鼓勵每個人就接受二價Omicron新冠加強疫苗諮詢他們的主治醫生。那些沒有初級醫療保健提供者或預約有困難的人可以通過www.sccfreevax.org網站預約二價疫苗的接種。