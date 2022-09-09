我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

聖荷西大停電 市長命PG&E速修復

記者熊移山／聖荷西報導
PG&E近日幾乎全員出動維修電力設備。圖為8日上午在南聖荷西市社區做系統維修。(記者熊移山／攝影)
PG&E近日幾乎全員出動維修電力設備。圖為8日上午在南聖荷西市社區做系統維修。(記者熊移山／攝影)

本周日開始襲擊灣區的熱浪造成聖荷西市大規模停電，近10萬名居民和3所聖荷西醫院飽受停電之苦。對此聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo) 8日上午透過市長辦公室發表聲明，敦促太平洋瓦電PG&E公司必須盡快提出更換或修復公司故障基礎設施計畫。如果PG&E對這個問題不回應，市府將尋求法院禁令或公用事業委員會 (PUC)命令，強制PG&E執行。

李卡多表示，氣候變遷的事實是不能改變的，但是其他遭受高溫的加州城市都不會像遭受像聖荷西一樣高的停電率，而且這幾乎是重演2020年8月的場景。主要原因就是電力公司的設備維護不善或是過於老舊，主要是變壓器熔斷。這些故障導致3萬多戶家庭斷電。其中包括Valley Medical Center、Regional 和 O'Connor三家醫院斷電數小時。又因為Valley Med 的備用發電機故障，導致整所醫院空調、照明設備和電腦都無法使用。

李卡多說，這對聖荷西居民的安全及小型企業的生存是一大打擊。

這波停電最嚴重是在東聖荷西的一些社區，停電也導致部分電信公司基地台網絡中斷，使客戶無法撥打電話或發送短信尋求幫助。李卡多強調這是不可接受的問題，不管是PG&E自願或在司法監管授權下執行，聖荷西市不僅要求電力公司立即修復，同時也要給出合理的改善計畫。

截至發稿PG&E公司尚未提出回應。

聖荷西 加州 氣候變遷

上一則

法官：馬斯克可用推特舉報人證據 但不能推遲案件

下一則

聖他克拉拉縣水利局委員薛乃莊談節水

延伸閱讀

聖荷西市長要求PG&E立即更換故障基礎設施

聖荷西市長要求PG&E立即更換故障基礎設施
重要證人懊悔 Theranos荷姆斯要求重審

重要證人懊悔 Theranos荷姆斯要求重審
聖荷西總動員 防校園槍枝暴力

聖荷西總動員 防校園槍枝暴力
聖荷西今年來車禍45死 民代籲改善

聖荷西今年來車禍45死 民代籲改善
校園安全受重視 聖荷西舉行槍支暴力預防行動日

校園安全受重視 聖荷西舉行槍支暴力預防行動日

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況