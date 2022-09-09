聖荷西大停電 市長命PG&E速修復
本周日開始襲擊灣區的熱浪造成聖荷西市大規模停電，近10萬名居民和3所聖荷西醫院飽受停電之苦。對此聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo) 8日上午透過市長辦公室發表聲明，敦促太平洋瓦電PG&E公司必須盡快提出更換或修復公司故障基礎設施計畫。如果PG&E對這個問題不回應，市府將尋求法院禁令或公用事業委員會 (PUC)命令，強制PG&E執行。
李卡多表示，氣候變遷的事實是不能改變的，但是其他遭受高溫的加州城市都不會像遭受像聖荷西一樣高的停電率，而且這幾乎是重演2020年8月的場景。主要原因就是電力公司的設備維護不善或是過於老舊，主要是變壓器熔斷。這些故障導致3萬多戶家庭斷電。其中包括Valley Medical Center、Regional 和 O'Connor三家醫院斷電數小時。又因為Valley Med 的備用發電機故障，導致整所醫院空調、照明設備和電腦都無法使用。
李卡多說，這對聖荷西居民的安全及小型企業的生存是一大打擊。
這波停電最嚴重是在東聖荷西的一些社區，停電也導致部分電信公司基地台網絡中斷，使客戶無法撥打電話或發送短信尋求幫助。李卡多強調這是不可接受的問題，不管是PG&E自願或在司法監管授權下執行，聖荷西市不僅要求電力公司立即修復，同時也要給出合理的改善計畫。
截至發稿PG&E公司尚未提出回應。
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