稱能驗血測新冠？ 矽谷總裁判20年

矽谷科技公司總裁涉檢測詐欺被定罪，判刑20年。（取自推特）

一位矽谷總裁向投資者撒謊說，他發明了只用幾滴血就能測試過敏 和COVID-19的技術，並對每項過敏測試收取高達1萬美元的費用，當局日前宣布他犯有保健欺詐罪。

聯邦司法部在一份聲明中說，一個聯邦陪審團1日判定洛斯阿圖的謝納（Mark Schena）向醫生行賄並欺騙政府，因為他的公司為欺詐性冠狀病毒和過敏測試，向醫療保險 開出了7700萬元的帳單。

檢察官 說，59歲的謝納聲稱他位於桑尼維爾的公司Arrayit Corporation擁有世界上唯一能提供 「革命性的微陣列技術」的實驗室，使其能夠用同樣的指尖測試工具測試過敏和冠狀病毒。

謝納的案件與圍繞前矽谷明星荷姆斯（Elizabeth Holmes）的法律傳奇有相似之處。後者於2003年從史丹福大學輟學，創立了一家名為Theranos的公司，承諾將通過一項技術徹底改變醫療保健，只需幾滴血就能掃描出數百種疾病和其他問題。她接著從諸多等成功的商業領袖那裡籌集了近10億元。現年38歲的荷姆斯於今年1月被判犯有四項投資者欺詐的重罪，她在10月17日的宣判中面臨最高20年的監禁。

檢察官說，在2020年疫情期間，Arrayit的過敏測試業務下滑後，謝納在尚未開發該技術時，就虛假地宣布他的公司已有了基於其血液測試技術的COVID-19測試。檢察官說，在他的公司將其提交給食品和藥物管理局FDA後，謝納沒有透露FDA認為該測試不夠準確，無法授權用於緊急用途這一事實。

根據法庭文件，到2020年3月中旬股市崩盤的時候，Arrayit的股價翻了一番多。檢察官說，謝納還沒有發布公司財務披露信息，並隱瞞了Arrayit瀕臨破產的事實。從2018年到2020年2月，謝納和其他員工向招聘人員和醫生行賄，對每個病人進行120種過敏原的篩查測試，為一些商業保險公司開出的每項測試費用超過1萬元。

謝納被判定犯有一項陰謀實施醫療保健欺詐和陰謀實施電信欺詐、兩項醫療保健欺詐、一項陰謀支付回扣、兩項支付回扣，以及三項證券欺詐的罪行。在1月30日的宣判中，他將面臨最高20年的監禁。