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緝拿牙醫徐麗麗案兇手 屋崙華埠籌賞金黃文正捐1萬

記者劉先進／屋崙報導
屋崙黃氏宗親會副主席黃文正（前排左二）7日與阿拉米達縣華裔估值官羅峰（前排左四）、社區僑領召開社區安全會議。（本報記者／劉先進攝影）
屋崙黃氏宗親會副主席黃文正（前排左二）7日與阿拉米達縣華裔估值官羅峰（前排左四）、社區僑領召開社區安全會議。（本報記者／劉先進攝影）

記者劉先進／屋崙報導

屋崙黃氏宗親會副主席黃文正（Albert Wong）7日與阿拉米達縣華裔估值官羅峰（Phong La）、社區僑領，在金牡丹海鮮茶寮召開社區安全會議。他承諾，將單獨拿出1萬元懸紅，希望社區知情人士能提供有效線索，逮捕劫殺華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）的嫌犯。加上警方此前設置的1萬7500元懸賞，懸紅總額將達到2萬7500元。

黃文正呼籲社區更多人士捐款，增加懸賞額度，「重賞之下必有勇夫」，將兇手緝拿歸案。他同時希望在華埠各主要路口增加高清攝像頭和車牌閱讀器，捕獲嫌犯訊息，讓罪惡無所遁形。

8月21日的搶劫中，60歲的屋崙華埠知牙醫徐麗麗（Lili Xu）遭劫匪連開三槍...
8月21日的搶劫中，60歲的屋崙華埠知牙醫徐麗麗（Lili Xu）遭劫匪連開三槍殺害，事件震動社區。（朋友供圖）

東屋崙小西貢社區（Little Saigon）暴力頻發，8月21日的搶劫中，60歲的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）遭劫匪連開三槍殺害，事件震動社區。警方也加大在小西貢社區的巡邏，小西貢警分局也將在近期成立。

羅峰表示，屋崙等城市可以效仿其他城市的有效做法。以阿拉米達市為例，當地是個島嶼城市，有數個出入口至關重要。市府正在購買一批車牌閱讀器，安裝在入口處。若有車輛進入城市範圍，閱讀器自動識別車牌，進入數據庫查看是否為被盜車輛，警方進而採取行動跟蹤車輛，車主可能是小偷，也可能是別的犯罪者。這也是制止犯罪的第一步。「當然，我們也需要警員抓壞人。對城市來說，確保負責公共安全的警員和消防有充分的資金，有助於保護公民。」

羅峰說，阿縣縣警目前正與加州公路巡警（CHP）討論，在高速公路入口處安裝攝像頭和車牌閱讀器。「高速公路上發生不少槍擊事件。我記得警長說，如果有攝像頭，就會有更多的證據，確定誰在開槍。我們需要確保擁有必要的資源和設備，盡一切努力抓住犯罪者。」

談到徐麗麗被殺事件，7日與會人士義憤填膺，並感歎警方提供的懸賞額度太少，不足以鼓勵知情者向警方交代實情。黃文正在華埠擁有新屋崙藥房。他說，作為華埠業主，希望做點事情，確保類似的犯罪不再發生。為此，承諾拿出1萬元懸賞，鼓勵知情者提供抓捕嫌犯的線索。他希望拋磚引玉，鼓勵更多社區人士承諾捐款增加懸賞額度。

加上警方此前提供的1萬7500元懸紅，有關徐麗麗案件的懸紅達到2萬7500元。

黃文正說，目前華埠的攝像頭主要集中在內部幾個街區，希望在華埠出入口都有高清攝像頭，並配備車牌閱讀器，及時捕獲犯罪車牌等資訊，幫助警方將壞人緝拿歸案。「如果一直抓不到嫌犯，希望這筆錢能做點其他事情。過段時間，我想和徐麗麗的伴侶Nelson聊聊，提供怎樣的幫助。」

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